Villette: nel mese di settembre il distretto resterà chiuso il sabato mattina

Altre notizie brevi

martedì, 8 settembre 2020, 09:43

La SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie in queste settimane si è schierata decisamente in favore della riapertura delle scuole. Tuttavia, ciò che hanno rilevato i Medici di famiglia è la necessità di prendere una serie di misure cautelative, visto che le numerose interazioni che...

lunedì, 7 settembre 2020, 15:15

La denuncia di Emanuele Canepa, capolista Lega per il Consiglio regionale: "Secondo gli ultimi dati stilati dalla Camera di Commercio, nel 2019, per la prima volta negli ultimi 10 anni, nella nostra Provincia si ha avuto un saldo negativo tra imprese iscritte e cessate.

lunedì, 7 settembre 2020, 15:11

domenica, 6 settembre 2020, 19:19

Il comune di Massa e la Biblioteca Civica Stefano Giampaoli, nel contesto della rassegna estiva Biblioteca in piazza 2020, presentano l'8 settembre, in Piazza Mercurio, "SopraViviamo - ToUr Poetico". In occasione della presentazione del suo ultimo libro" L'Amore al tempo del Covid-19 " il poeta e autore Antonio Nobili ha creato...

domenica, 6 settembre 2020, 13:12

“Il movimento politico di Forza Italia è l’unico il cui leader è stato prima cancellato dal Senato e poi cacciato dalla politica attiva. Su tutto il territorio fino a oggi ci ha tirato Silvio Berlusconi, oggi spetta a noi avere la voglia di tirare per mantenere questo contenitore importante, necessario,...

domenica, 6 settembre 2020, 13:11

“Paese strano: la maggioranza degli italiani ha votato centrodestra e governa il centrosinistra. In Toscana questo non potrebbe accadere: qui chi prende un voto in più è maggioranza. Voi dovete decidere cosa volete fare. Per cui se siete contenti di pagare la Tari e se vi vanno bene i servizi...

domenica, 6 settembre 2020, 08:55

Ci saranno tutti i candidati al consiglio regionale della Toscana di Fratelli d’Italia: Manuela Aiazzi, Alessandro Amorese, Romina Baldoni e Umberto Zangani, all’inaugurazione del nuovo comitato elettorale sito in via Roma a Montignoso, che si terrà lunedì 7 settembre alle 18.

sabato, 5 settembre 2020, 16:07

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha pubblicato ieri, sul proprio sito internet, il bando per selezionare i cosiddetti "medici a scuola", ovvero le professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero della Salute per l’avvio delle attività scolastiche.

sabato, 5 settembre 2020, 14:35

Il presidente dell'Unione dei Comuni della Lunigiana, Roberto Valettini assieme al presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, hanno incontrato i Sindaci dei comuni della Lunigiana per fare il punto sullo stato delle reti irrigue e rilanciare una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura di tutta la zona.Ottimo lo...

sabato, 5 settembre 2020, 10:44

Domenica 6 settembre alle 11 a ca' Michele (loc. Bonascola) il partito democratico ospiterà il viceministro all'istruzione ed alla Ricerca Anna Ascani, in un incontro nel quale si parlerà della situazione scolastica locale, e delle misure anti-Covid19.