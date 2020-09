Visite gratuite al Museo Civico del Marmo fino al 31 ottobre e nuovo orario di apertura

Altre notizie brevi

"È uscita qualche giorno fa la relazione Arpat sulle analisi dei piezometri di controllo di ex Cava Fornace, di 2 sorgenti naturali (denominate S1 e S3) e di 4 pozzi privati a valle dell'area, fatte nell'ambito della campagna di campionamento a marzo 2020 con lo scopo di evidenziare l'eventuale estensione...

Gli attivisti di "Vox Italia", il partito sovranista che si ispira al pensiero del filosofo Diego Fusaro, stanno conducendo in tutta la provincia una campagna in favore del "No" al referendum costituzionale del 20/21 settembre. Dopo aver allestito un banchetto a Massa lo scorso martedì, tra sabato 12 e giovedì...

La Protezione Civile, in accordo con le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, ha programmato per sabato 12 settembre una prova di funzionamento delle cinque sirene di allarme, collocate lungo il corso del torrente Carrione nel tratto in cui attraversa il centro storico di Carrara, dalla località Vezzala fino alla località Lugnola.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 settembre, sono 34.

Successo di pubblico, al Parco di Ricortola ed on-line, per il cortometraggio “Cave Cavem” del documentarista massese Alberto Grossi, con il quale ha preso il via il passato 5 settembre la rassegna cinematografica “Ambiente e Diritti Umani” organizzata dall’Associazione “Alberto Benetti APS” di Massa, dalla sezione di Massa dell’ANPI “Linea...

Ultima tappa del tour letterario di Sara Beyerle, autrice del libro "Senza frontiere" pubblicato per AltroMondo. Contest "Dialogando il venerdì" organizzato dal salotto letterario "Libri nascosti". Venerdì 18 settembre alle ore 18:30 presso GIANGI'S CAFÈ - Cinquale di Montignoso (MS) presenta Umberto Roffo in collaborazione con Libreria Bajni

La pandemia Covid-19 colpisce il Terzo settore: il 76% degli enti di Massa Carrara ha ridotto, annullato o sospeso l'attività, il 12% ha dovuto chiudere definitivamente. E' il quadro che emerge dall'indagine condotta da Sociometrica per conto di Cesvot, dedicata a valutare l'impatto dell'epidemia sugli enti del Terzo settore in Toscana.

Così l'onorevole Cosimo Maria Ferri interviene con una nota rilasciata alla stampa sul crollo del ponte ad Albiano Magra: "La Ministra Paola De Micheli deve portare riposte concrete, avrei preferito vederla sul posto subito dopo il crollo. Ma ora bisogna recuperare il tempo perso.

L’Automobile Club Massa Carrara informa il pubblico che è stata avviata una ricerca di soggetti interessati alla gestione dell’impianto di carburanti di proprietà dell’Ente tramite manifestazione d’interesse non vincolante da presentare entro il 30 settembre 2020.

Esumazione massiva al cimitero di San Vito per la creazione di nuovi loculi e interventi di manutenzione.