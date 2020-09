Vox Italia in favore del "no" al referendum

giovedì, 10 settembre 2020, 15:37

Gli attivisti di "Vox Italia", il partito sovranista che si ispira al pensiero del filosofo Diego Fusaro, stanno conducendo in tutta la provincia una campagna in favore del "No" al referendum costituzionale del 20/21 settembre. Dopo aver allestito un banchetto a Massa lo scorso martedì, tra sabato 12 e giovedì 17 sono in programma iniziative analoghe ad Aulla e poi Carrara. "E' assurdo, per risparmiare l'equivalente di un caffè all'anno, che potrebbe invece essere risparmiato col taglio dei privilegi, tagliare la nostra rappresentanza democratica. Inoltre un parlamento più piccolo sarebbe più facilmente controllabile dalle lobby. Per questo vogliamo difendere il parlamento, così come pensato dai padri costituenti"- ha affermato il segretario di circolo, Simone Ziviani.