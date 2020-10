40 anni alla Croce bianca di Massa: il saluto dei colleghi a Paola Bertipagani da domani in pensione

Altre notizie brevi

venerdì, 30 ottobre 2020, 19:42

Il Partito Democratico di Massa-Carrara si associa a questo grido unanime che si è alzato dopo la morte di ben due persone negli ultimi due giorni: "Nell’esprimere alla famiglia le più sentite condoglianze e una sincera vicinanza per la tragedia che le ha colpite riteniamo imprescindibile che la sicurezza sul...

venerdì, 30 ottobre 2020, 19:39

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini a seguito dell'aumento dei contagi da Covid-19 nel suo comune:"Care concittadine e cari concittadini,I contagi da covid-19 continuano a salire in modo preoccupante anche nella nostra città.

venerdì, 30 ottobre 2020, 17:28

È stato bocciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici organo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il progetto delle rampe sull'autostrada come viabilità provvisoria a seguito della caduta del ponte di Albiano Magra. La notizia è arrivata dall'On.

venerdì, 30 ottobre 2020, 12:26

Saranno 245 i “grandi elettori” che a dicembre saranno chiamati a scegliere il prossimo presidente della Provincia e i membri del consiglio provinciale: il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, con un decreto del 30 ottobre 2020 ha provveduto a indire le elezioni di secondo livello per il rinnovo delle cariche: si voterà domenica 13...

venerdì, 30 ottobre 2020, 10:11

Visite gratuite al Museo Civico del Marmo. Almeno fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Civico del Marmo e i bus turistici per le cave non dovranno pagare il ticket di accesso. L'amministrazione ha infatti esteso i provvedimenti introdotti a seguito del lockdown, che prevedono l'ingresso gratuito...

giovedì, 29 ottobre 2020, 18:13

Screening a tappeto per tutti gli ospiti e il personale delle RSA. Lo avvierà a partire da lunedì 2 novembre, l’Azienda USL Toscana nord ovest come ulteriore misura per contrastare il contagio da Covid 19, che nelle residenze per anziani non autosufficienti del territorio ha colpito 359 dei 4623 ospiti e 158 dei 4815 operatori.

giovedì, 29 ottobre 2020, 17:25

"La morte del cavatore Andrea Figaia nella cava Borra Larga di Levigliani nel comune di Stazzema in provincia di Lucca è una tragedia terribile che colpisce tutti noi. Voglio esprimere a nome di tutti i nostri imprenditori la vicinanza alla famiglia e ai colleghi di lavoro.

giovedì, 29 ottobre 2020, 16:42

L’azienda USL Toscana nord ovest cerca alberghi sanitari per accogliere soggetti positivi al Covid 19. Sul sito istituzionale dell’Ausl è stato pubblicato l’avviso pubblico che invita le strutture alberghiere interessate a manifestare la propria disponibilità entro il prossimo 11 novembre.

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:32

Produzione in rialzo, si parla mediamente di un + 20%, e qualità assicurata per l'extravergine apuo-lunigianese. La primavera mite, senza piogge eccessive ma comunque abbondanti, ha permesso una buona riserva idrica. Il giugno non troppo caldo ha consentito una piena allegagione dei frutti, innescando un bell`aumento di produzione per l'olio...

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:30

L’allarme del direttore di Confartigianato Massa Carrara, Gabriele Mascardi: “Serve un intervento mirato del Governo per salvare un settore fondamentale per il paese”