Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 7 al 14 ottobre

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, dal 7 al 14 ottobre, con tanto di descrizione dei film proiettati.





CINEMA GARIBALDI CARRARA VIA VERDI

MERCOLEDI 7 OTTOBRE

Ore 21.00 I MISERABILI

GIOVEDI 8OTTOBRE

Ore 21.00 LACCI

VENERDI 2 OTTOBRE

Ore 21.00 LACCI

SABATO 10OTTOBRE

Ore 16.00 -18.00-21.00 LACCI

DOMENICA 11OTTOBRE

Ore 16.00-18.00-21.00 LACCI

LUNEDI 12OTTOBRE

Ore 21.00 LACCI

MARTEDI 13 OTTOBRE

Ore 21.00 MALEDETTO MODIGLIANI ( La Grande Arte al Cinema)



MERCOLEDI 14 OTTOBRE

Ore 17.30-21.00 MALEDETTO MODIGLIANI ( La Grande Arte al Cinema)



CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA VIA COLOMBO 99



MERCOLEDI 7 OTTOBRE

16.00LACCI

18.00L'UOMO DELFINO

21.00VOLEVO NASCONDERMI



GIOVEDI 8 OTTOBRE

Ore 17.30-21.00LACCI

VENERDI 9 OTTOBRE

Ore17.30-21.00LACCI



SABATO 10 OTTOBRE

Ore 16.00- -18.00- 21.15LACCI



DOMENICA 11OTTOBRE

Ore 15.00-17.00-19.00-21.00LACCI



LUNEDI 12OTTOBRE

Ore 16.00 -18.00MALEDETTO MODIGLIANI ( La Grande Arte al Cinema)

Ore 21.15IL CASO PANTANI L'OMICIDIO DI UN CAMPIONE



MARTEDI 13 OTTOBRE

Ore 16.00-18.00MALEDETTO MODIGLIANI ( La Grande Arte al Cinema)

Ore 21.15IL CASO PANTANI L'OMICIDIO DI UN CAMPIONE



MERCOLEDI 14 OTTOBRE

Ore 15.30 -17.15-19.30 MALEDETTO MODIGLIANI ( La Grande Arte al Cinema)

Ore 21.15IL CASO PANTANI L'OMICIDIO DI UN CAMPIONE



CINEMA ASTORIA LERICI -VIA GERINI 40



MERCOLEDI 7 OTTOBRE

RIPOSO

GIOVEDI 8OTTOBRE

Ore 21.00 LACCI

VENERDI 2 OTTOBRE

Ore 21.00 LACCI



SABATO 10OTTOBRE

Ore 16.00 -18.00-21.00 LACCI



DOMENICA 11OTTOBRE

Ore 16.00-18.00-21.00 LACCI



LUNEDI 12OTTOBRE

Ore 21.00 LACCI



MARTEDI 13 OTTOBRE

Ore 21.00 MALEDETTO MODIGLIANI ( La Grande Arte al Cinema)



MERCOLEDI 14 OTTOBRE

Ore 17.30-21.00 MALEDETTO MODIGLIANI ( La Grande Arte al Cinema)



LACCIil film che ha aperto (fuori concorso) la 77esima Mostra del Cinema di Venezia, Lacci è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2014, scritto da Domenico Starnone, Lacci copre un periodo di quarant'anni e si inscrive in un contesto di tempi nuovi (gli anni Ottanta) di liberazione dei costumi e di rovesciamento dei valori della famiglia tradizionale. Il titolo, un aneddoto affettivo e concreto del racconto, allude agli indefettibili legami che allacciano i personaggi e li rendono prigionieri. Ai nodi stretti intrecciati dalle abitudini e dagli urti.

L'UOMO DELFINO la straordinaria storia e l'eredità di Jacques Mayol, campione di immersione sportiva, la cui vita è stata fonte d'ispirazione per Le Grand Bleu, il film culto di Luc Besson . Con la voce narrante di Jean Marc Barr, il film ci trascina nel mondo di Mayol, catturando il suo straordinario viaggio dal Giappone all'Europa, dall'India alle Bahamas, mentre permette allo spettatore di farsi lasciar trascinare nella sensoriale e trasformativa esperienza del free-diving.

VOLEVONASCONDERMI il biopic sulla vita di Antonio Ligabue (Elio Germano), grande pittore naif emiliano, figura di rilievo dell'arte contemporanea e internazionale. Antonio Ligabue amava dipingere leoni e giaguari, gorilla e tigri, tra gli sterminati boschi di pioppi, sulle banchine del fiume Po.

Il film racconta la vita dell'artista, che sin da bambino trova nella pittura il suo personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione.

MISS MARX Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l'abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra EdwardAveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato

MALEDETTO MODIGLIANI ( LA GRANDE ARTE AL CINEMA) Nel docu-film sono proprio i suoi dipinti ripresi in set dedicati, da "La Filette en Bleu" al ritratto di Jeanne Hébuterne, a parlarci. Giocando tra riprese della città di oggi e foto e filmati d'archivio in bianco e nero, la voce narrante di Jeanne racconta di quella Parigi di inizio secolo: la ville lumière, la metropoli, il centro della modernità, già mercato d'arte e polo d'attrazione per pittori e scultori da tutta Europa. Quelli che allora facevano la fame e oggi valgono milioni, primo fra tutti proprio Modigliani.

IL CASO PANTANI L'OMICIDIO DI UN CAMPIONE si snoda lungo un periodo di cinque anni nella vita del campione romagnolo, compresi tra il 5 giugno del 1999 ed il 14 febbraio 2004. La storia di Marco Pantani è il rise and fall di un eroe amatissimo, un biglietto di sola andata in fuga dal mondo e da sé stesso. Il Caso Pantani è un noir contemporaneo, un thriller, un film d'inchiesta. La storia di un uomo, di un romagnolo genuino e tenace, finito in un gioco al massacro che non gli diede scampo.

I MISERABILI Eccolo, il film che ha vinto a Cannes il Premio della Giuria, il film che ha travolto pubblico e critica francesi, che ha dardeggiato, con la sua forza, fra i film candidati all'Oscar per il Miglior Film Internazionale. Un capolavoro dal quale è difficile riprendersi, con uno sguardo più generale sulla Francia. Da guardare e studiare.

PUOI ANCHEACQUISTARE IL TUO BIGLIETTO ONLINE DAL NOSTRO NUOVO SITO www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it e sistema di biglietteria presso le rispettive sale. OPPURE DIRETTAMENTE ALLA CASSA NEGLI ORARI DI APERTURA O TRELEFONICAMENTE ALLO 0187/24422 ( dalle 17.00 alle 20.00)

Con il nuovo sistema 18Tickets (http://www.18tickets.it/), un sistema di nuova generazione, interamente in cloud si andrà amigliorare di gran lunga l'esperienza d'uso dei nostri spettatori che hanno da ora la possibilità comprare online,in maniera molto più semplice e veloce.Controllo accessi digitale per biglietti dematerializzati (tramite smartphone) e non. Una maschera all'ingresso non farà altro che scansionare un QR-code con uno speciale lettore. E' possibile per gli utenti registrarsi al sito, acquistare i biglietti online pagando con carta di credito, verrà inviato a questi ultimi un QR-code direttamente sul proprio smartphone, in questo modo chi acquista online potrà accedere direttamente alla sala saltando la fila in cassa.