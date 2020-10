Aulla, Nardi: "Finalmente si sblocca la situazione sul ponte di Albiano, ora fare presto e bene"

Altre notizie brevi

martedì, 20 ottobre 2020, 18:18

Sono iniziate oggi in Commissione Attività Produttive della Camera le audizioni riguardanti la vertenza Sanac. I primi ad essere ascoltati sono stati i sindacati in rappresentanza dei lavoratori interessati. "Ho ritenuto importante iniziare questo ciclo di audizione - spiega la presidente Nardi - per rendere noto ora a tutti i...

martedì, 20 ottobre 2020, 18:17

Visto l’alto numero di nuovi positivi al Covid, la ASL Toscana nord ovest informa che, fino all’entrata in servizio di tutti i 110 medici “scolastici” e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, opereranno per le attività correlate alla prevenzione anche i medici del lavoro, i medici della medicina dello...

martedì, 20 ottobre 2020, 10:24

"La situazione del lavoro in Toscana è difficilissima, ma diventerà drammatica se non verranno presi provvedimenti. Serve un intervento deciso e importante della Regione e serve subito." A dirlo è il segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce."È dal terzo trimestre dello scorso anno, ben prima del Covid dunque...

lunedì, 19 ottobre 2020, 22:08

Domani alle 17 sul sito del festival (www.con-vivere.it) e sulla pagina facebook la prima conferenza on line di Rewind Con-vivere, il programma di conferenze divise per temi, che si sono tenute nella passata edizione del Festival, arricchito anche da qualche inserto tratto dalle edizioni precedenti.“Diritti in conflitto”, “Diritti umani”, “Relazioni”,...

domenica, 18 ottobre 2020, 15:57

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 ottobre, sono 270.

sabato, 17 ottobre 2020, 16:19

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 ottobre, sono 315. In provincia di Massa-Carrara: Carrara 3, Massa 10; Aulla 7, Bagnone 1, Fivizzano 6, Fosdinovo 4, Licciana Nardi 3, Podenzana 3, Pontremoli 1, Tresana 2, Villafranca in Lunigiana 1, Zeri 1.

sabato, 17 ottobre 2020, 11:33

Con l’intento di evitare paralisi del settore immobiliare ed andare incontro alle esigenze della cittadinanza, con atto del Consiglio comunale n.161 del 28 settembre 2020 , il comune di Massa ha riaperto i termini per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà in aree per l’Edilizia Economica e...

venerdì, 16 ottobre 2020, 23:10

Era stato chiesto, nel 2019, in un incontro con le amministrazioni di Massa poi di Carrara, dal coordinamento dei comitati di partecipare con una delegazione alle bonifiche delle zone SIN e SIR (Sito di Interesse Nazionale e Regionale), zone ex Farmoplant, per cui erano stati stanziati dalla Regione 25,5 Milioni...

venerdì, 16 ottobre 2020, 18:04

Massima appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per patologia Covid, comportamenti omogenei nella gestione dell’utilizzo dei posti letto quanto nella cura e nell’assistenza dei pazienti tramite criteri e soluzioni operative ben definiti, riduzione delle presenze all’interno degli ospedali.

venerdì, 16 ottobre 2020, 18:02

"E' ovvio che restrizioni e limitazioni degli orari di apertura colpiscono duramente alcuni settori commerciali, ma è anche evidente che il principio di precauzione ci impone oggi alcuni sacrifici al fine di evitarne di ben più grandi domani.