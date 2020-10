Baccelli: “Incidente in cava, appello all'unità per mettere fine insieme alle morti sul lavoro”

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:06

“La mia vicinanza alla famiglia e a tutti gli operai che giustamente rivendicano il diritto a lavorare in sicurezza – così l'assessore regionale Stefano Baccelli a seguito dell'incidente mortale avvenuto nella cava Borra Larga, Comune di Stazzema – non si può continuare a morire di lavoro, noi per primi come istituzioni dobbiamo dare risposte in termini di prevenzione, norme e controlli. La cava in cui è avvenuta la tragedia è su un territorio quelle delle Apuane che conosco bene e sul quale da amministratore provinciale prima e consigliere regionale poi ho avuto modo di confrontarmi e condividere progetti e iter legislativi con i rappresentanti del mondo del marmo a tutti i livelli, a loro un appello all'unità per mettere fine insieme alle morti sul lavoro. Oggi è il giorno del dolore, l'ennesimo purtroppo, ma a questo devono seguire impegni concreti da parte di tutti. Alla famiglia e agli amici dell'operaio le mie più sentite condoglianze”.