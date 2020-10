"Bansky, l'arte della ribellione" al Garibaldi Carrara

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:28

Il 27 e 28 ottobre sempre alle ore 21 arriva al cinema Garibaldi di Carrara "Bansky - L'arte della ribellione", il documentario che rivela finalmente la storia di Banksy, dalle origini in una sottocultura criminale fino alla sua ascesa come leader di un movimento artistico rivoluzionario.Banksy nasce come artista nella scena underground di Bristol, in Inghilterra, e le sue prime opere di graffiti e street art risalgono al 1990. La sua arte politicizzata, i suoi epigrammi sovversivi e le sue audaci incursioni hanno oltraggiato l'establishment e creato un nuovo movimento rivoluzionario. I suoi lavori sono divenuti vere e proprie icone del contemporaneo e Banksy è ad oggi lo street artist più famoso e controverso al mondo. Il potere abusato, la povertà, i fondamentalismi politici e religiosi, l'alienazione, la guerra, la violenza e il capitalismo sono al centro delle sue opere. Perla prima volta viene raccontata la storia completa della carriera di Banksy. Dai primi lavori come giovane artista underground fino a diventare l'artista più famoso del ventunesimo secolo, nonostante la sua identità sia ancora avvolta nel mistero. Ispirato dai graffiti della New York degli anni '70, Banksy trasforma il movimento della Street Art in forma d'arte mainstream mettendo insieme un impero multimilionario e modificando la concezione stessa dell'arte.BANKSY – L'ARTE DELLA RIBELLIONE è il primo film a far luce sull'intera storia di Banksy", ha dichiarato Lise Romanoff, CEO e Managing Director di Vision Films. "Ci sono libri e documentari che hanno toccato diversi aspetti del suo lavoro e della sua vita, ma nulla che abbia mai ripercorso tutta la sua storia. Una storia avvincente e rivelatrice".Nel docufilm viene presentato un raro archivio proveniente da collezioni private e interviste inedite. Intervengono il promotore d'arte Steve Lazarides, ex braccio destro di Banksy; l'artista di fama mondiale Ben Eine, uno dei collaboratori più stretti di Banksy; John Nation, che ha gestito il progetto di graffiti in cui è iniziata la storia di Banksy; i famosi street artist Risk, Felix "Flx" Braun, KET & Scape, oltre a diversi esperti e critici d'arte.