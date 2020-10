Bonifiche SIN e SIR: gli ambientalisti chiedono risposte

Altre notizie brevi

venerdì, 16 ottobre 2020, 18:04

Massima appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per patologia Covid, comportamenti omogenei nella gestione dell’utilizzo dei posti letto quanto nella cura e nell’assistenza dei pazienti tramite criteri e soluzioni operative ben definiti, riduzione delle presenze all’interno degli ospedali.

venerdì, 16 ottobre 2020, 18:02

"E' ovvio che restrizioni e limitazioni degli orari di apertura colpiscono duramente alcuni settori commerciali, ma è anche evidente che il principio di precauzione ci impone oggi alcuni sacrifici al fine di evitarne di ben più grandi domani.

venerdì, 16 ottobre 2020, 17:14

Con l’ultima uscita a mezzo social, Legambiente Carrarese veicola contenuti non corrispondenti al vero, omette strumentalmente le più importanti novità in materia di marmo introdotte da questa amministrazione, accostando in modo subdolo, dichiarazioni e voci a fatti completamente scollegati.

venerdì, 16 ottobre 2020, 16:36

“Abbiamo ben chiaro che in alcune zone dell’Azienda si stanno verificando ritardi nella presa in carico dei pazienti in quarantena a domicilio. Di questo mi scuso”. Chi interviene è il direttore generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani.

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:45

Tutto è pronto per la 51ª edizione del Trofeo Buffoni, la gara ciclistica internazionale juniores, che anche quest'anno correrà senza sosta davanti a sportivi, famiglie e curiosi di ogni età.

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:04

Così il gruppo di minoranza del Consorzio, "Insieme per il territorio", nella persona di Giampaolo Bertola, Pietro Casali, Fortunato Angelini: "La direzione del consorzio di bonifica Toscana Nord anziché rispondere alla minoranza, relativa alla richiesta di destinazione di risorse economiche già nel bilancio 2021 per intervenire sui tratti tombati, riconoscono...

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:06

Dopo la visita all'impianto di depurazione Lavello 1, un altro intervento, di particolare rilievo per il Comune di Massa, è stato oggetto di sopralluogo da parte dell'amministrazione comunale. L'assessore ai lavori pubblici, Marco Guidi, si è recato di persona sul cantiere di posa delle nuove infrastrutture fognarie a Ronchi, per...

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:04

Nuove cariche dei componenti del consiglio direttivo della sezione Apuo-Lunense "L. Biso" di Italia Nostra, elette nell'ultima assemblea dei soci e del consiglio direttivo di sezione.

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:01

Fiva Confcommercio, il sindacato nazionale dei venditori ambulanti, ha ottenuto un importante risultato grazie al suo "pressing" nei confronti del Governo. A renderlo noto è il segretario generale della federazione Armando Zelli: la Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 ottobre ha pubblicato infatti la legge di conversione del "Decreto Agosto", attraverso...

giovedì, 15 ottobre 2020, 19:59

Sono in fase di rimozione in questi giorni le ultime isole ecologiche rimaste nelle zone interessate all'estensione del servizio di raccolta porta a porta e in particolare quelle situate su viale XX Settembre e sulla Statale Aurelia, nelle località San Ceccardo, la Fabbrica, Sant'Antonio, Turigliano e Nazzano. «Siamo in una...