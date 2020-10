Coronavirus: 119 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest, 13 nella provincia di Massa Carrara

Altre notizie brevi

Nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre, si è celebrata nella chiesa di San Ferdinando a Livorno la messa per la ricorrenza dei cento anni dell’Apostolato del Mare, associazione mondiale più comunemente conosciuta anche con il nome di Stella Maris.

Dal 12 ottobre, entra il vigore il nuovo orario di apertura delle farmacie ospedaliere dell'Azienda USL Toscana nord ovest, dove i pazienti in dimissione possono recarsi per ritirare i farmaci ospedalieri prescritti e dove i pazienti esterni possono ritirare quelle terapie che devono essere consegnate obbligatoriamente in ospedale.

L’Azienda USL Toscana nord ovest è consapevole delle difficoltà sulla tempistica dei tamponi, in particolare in alcuni territori come ad esempio quello di Pisa. Si sta però lavorando per far migliorare la situazione, con una serie di importanti azioni che entreranno nel vivo a partire dall’inizio della prossima settimana.

Neanche il lockdown ha fermato i cittadini e gli amanti del territorio della provincia di Massa-Carrara dal fotografare i suoi bei paesaggi, monumenti, elementi naturali e i suoi particolari e dal condividerli sul canale social della Camera di Commercio “Terre apuane e della Lunigiana” https://www.facebook.com/groups/terreapuaneelunigianesi.

"Nella mattinata dell'8 aprile, quindi ben sei mesi orsono - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - il ponte di Albiano Magra crollava rovinosamente e se qualcuno si recasse quest'oggi in zona, noterebbe, con estremo disappunto, che tutto è rimasto colpevolmente cristallizzato a quella drammatica giornata." "Come...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 ottobre, sono 87. In provincia di Massa-Carrara sono in tutto 4 i nuovi casi: Carrara 1, Massa 2 e Aulla 1.

Venerdì 2 ottobre si è tenuta l’assemblea annuale dell’Accademia Apuana della Pace. L’invito era rivolto a tutte le organizzazioni che si ritrovano nei valori da sempre promossi dalla rete: solidarietà, giustizia, democrazia, sviluppo sostenibile. Non era scontata la partecipazione, soprattutto in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, dove...

Confartigianato Trasporti Massa Carrara informa che l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, a causa del procrastinarsi dei problemi tecnici relativi al rilascio dello SPID, ha previsto un ulteriore rinvio della data di inizio presentazione delle richieste di contributo che possono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 12 ottobre 2020 fermo restando il...

Il 5 ottobre il consiglio direttivo dell’Associazione Apuamater ODV, iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato, ai sensi delle norme statutarie e delle leggi in vigore, ha confermato nella carica di presidente il sottoscritto Arch. Claudio Palandrani. Alla carica di Vice-presidente è stato eletto l’Ammiraglio Enzo Menconi, Tesoriere il Sig.

L’azienda ASMIU, ai fini di un regolare svolgimento della prova preselettive che si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 09.00 presso il Centro Fieristico di Marina di Carrara, comunica a tutti i candidati risultati ammessi alla prova che al momento della presentazione presso l’Ente Fiera dovranno essere muniti di un’...