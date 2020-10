Coronavirus, 28 casi tra Massa, Carrara e Lunigiana

Altre notizie brevi

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:06

Dopo la visita all'impianto di depurazione Lavello 1, un altro intervento, di particolare rilievo per il Comune di Massa, è stato oggetto di sopralluogo da parte dell'amministrazione comunale. L'assessore ai lavori pubblici, Marco Guidi, si è recato di persona sul cantiere di posa delle nuove infrastrutture fognarie a Ronchi, per...

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:04

Nuove cariche dei componenti del consiglio direttivo della sezione Apuo-Lunense "L. Biso" di Italia Nostra, elette nell'ultima assemblea dei soci e del consiglio direttivo di sezione.

giovedì, 15 ottobre 2020, 20:01

Fiva Confcommercio, il sindacato nazionale dei venditori ambulanti, ha ottenuto un importante risultato grazie al suo "pressing" nei confronti del Governo. A renderlo noto è il segretario generale della federazione Armando Zelli: la Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 ottobre ha pubblicato infatti la legge di conversione del "Decreto Agosto", attraverso...

giovedì, 15 ottobre 2020, 19:59

Sono in fase di rimozione in questi giorni le ultime isole ecologiche rimaste nelle zone interessate all'estensione del servizio di raccolta porta a porta e in particolare quelle situate su viale XX Settembre e sulla Statale Aurelia, nelle località San Ceccardo, la Fabbrica, Sant'Antonio, Turigliano e Nazzano. «Siamo in una...

giovedì, 15 ottobre 2020, 18:57

È stato proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata di venerdì 23 ottobre indetto dall’Associazione Sindacale Cub e rivolto a tutti i profili di comparto e dirigenza.

giovedì, 15 ottobre 2020, 18:56

Martedi 20 e mercoledi 21 ottobre al cinema Garibaldi Carrara in esclusiva la versione restaurata di uno dei più grandi capolavori di David Lynch: The Elephant man. In lingua originale con sottotitoli in italiano a 40 anni dalla sua uscita nelle sale

giovedì, 15 ottobre 2020, 18:51

Firmata oggi dal presidente Eugenio Giani l'ordinanza sulle linee di indirizzo per la gestione delle strutture residenziali socio-sanitarie. Saranno valide da lunedì 19 ottobre fino a tutto il periodo di emergenzaepidemiologica da Covid 19, prorogato dal Governo al 31 gennaio 2021.L'ordinanza, annunciata in questi giorni, individua tutte le misure necessarie da adottare nelle...

giovedì, 15 ottobre 2020, 18:50

Novità importanti a Master S.r.l.: Matteo Vagli è il nuovo direttore della Società in house del Comune di Massa. La nomina ufficiale è avvenuta a seguito di Protocollo d'Intesa sottoscritto da Amministrazione Comunale, Master S.r.l. e Direttore incaricato. Il Dott.

giovedì, 15 ottobre 2020, 13:25

Penisola ancora interessata da una depressione con tempo instabile a tratti anche in Toscana. In particolare quasi tutta la costa, a partire dalla Versilia fino al golfo di Follonica, e l’Arcipelago. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha perciò emesso un codice giallo per temporali forti associato a rischio...

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:49

Emessa allerta codice giallo per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti dalle ore 22.00 di Giovedì 15 Ottobre alle ore 10.00 di Venerdì 16 Ottobre 2020.