Coronavirus, 4 casi in provincia di Massa-Carrara

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 ottobre 2020, 10:59

Venerdì 2 ottobre si è tenuta l’assemblea annuale dell’Accademia Apuana della Pace. L’invito era rivolto a tutte le organizzazioni che si ritrovano nei valori da sempre promossi dalla rete: solidarietà, giustizia, democrazia, sviluppo sostenibile. Non era scontata la partecipazione, soprattutto in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, dove...

mercoledì, 7 ottobre 2020, 09:26

Confartigianato Trasporti Massa Carrara informa che l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, a causa del procrastinarsi dei problemi tecnici relativi al rilascio dello SPID, ha previsto un ulteriore rinvio della data di inizio presentazione delle richieste di contributo che possono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 12 ottobre 2020 fermo restando il...

mercoledì, 7 ottobre 2020, 08:48

Il 5 ottobre il consiglio direttivo dell’Associazione Apuamater ODV, iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato, ai sensi delle norme statutarie e delle leggi in vigore, ha confermato nella carica di presidente il sottoscritto Arch. Claudio Palandrani. Alla carica di Vice-presidente è stato eletto l’Ammiraglio Enzo Menconi, Tesoriere il Sig.

martedì, 6 ottobre 2020, 20:49

L’azienda ASMIU, ai fini di un regolare svolgimento della prova preselettive che si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 09.00 presso il Centro Fieristico di Marina di Carrara, comunica a tutti i candidati risultati ammessi alla prova che al momento della presentazione presso l’Ente Fiera dovranno essere muniti di un’...

martedì, 6 ottobre 2020, 20:37

Confartigianato Alimentazione Imprese Massa Carrara rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Settembre 2020 il Decreto interministeriale 6 Agosto 2020 con il quale è stata resa obbligatoria in etichetta l’indicazione di origine per le carni suine trasformate.

martedì, 6 ottobre 2020, 20:36

In circa 6 mesi sono stati oltre 52 mila i tamponi effettuati in modalità "drive through" dell'Azienda USL Toscana nord ovest grazie agli sforzi del dipartimento di Prevenzione e di tutto il personale sia sanitario che amministrativo impegnato.

martedì, 6 ottobre 2020, 20:34

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 ottobre, sono 68.

martedì, 6 ottobre 2020, 20:32

Codice giallo per temporali e mareggiate su gran parte della Toscana dalle 20 di stasera, martedì 6 ottobre, alle 12 di domani, mercoledì.Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Regione Toscana in conseguenza al permanere delle condizioni di variabilità perturbata sulla Toscana.Nella serata di oggi, martedì, e fino alla mattina...

martedì, 6 ottobre 2020, 20:26

Sono stati individuati un caso di positività (del 2017) alla scuola d’infanzia “Marconi” di Carrara e un caso di positività (del 2009) alla scuola secondaria di primo grado “Carducci - Tenerani” di Carrara. Sono in corso le rispettive indagini epidemiologiche.

martedì, 6 ottobre 2020, 13:43

Emessa allerta colore giallo per rischio idrogeologicoidraulico - temporali forti - mareggiate e vento a partire dalle ore 20.00 di martedì 6 ottobre alle ore 12.00 di mercoledì 7 ottobre 2020.