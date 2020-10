Coronavirus a scuola, un contagio alla Marconi e uno alla Carducci

Altre notizie brevi

martedì, 6 ottobre 2020, 20:49

L’azienda ASMIU, ai fini di un regolare svolgimento della prova preselettive che si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 09.00 presso il Centro Fieristico di Marina di Carrara, comunica a tutti i candidati risultati ammessi alla prova che al momento della presentazione presso l’Ente Fiera dovranno essere muniti di un’...

martedì, 6 ottobre 2020, 20:37

Confartigianato Alimentazione Imprese Massa Carrara rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Settembre 2020 il Decreto interministeriale 6 Agosto 2020 con il quale è stata resa obbligatoria in etichetta l’indicazione di origine per le carni suine trasformate.

martedì, 6 ottobre 2020, 20:36

In circa 6 mesi sono stati oltre 52 mila i tamponi effettuati in modalità "drive through" dell'Azienda USL Toscana nord ovest grazie agli sforzi del dipartimento di Prevenzione e di tutto il personale sia sanitario che amministrativo impegnato.

martedì, 6 ottobre 2020, 20:34

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 ottobre, sono 68.

martedì, 6 ottobre 2020, 20:32

Codice giallo per temporali e mareggiate su gran parte della Toscana dalle 20 di stasera, martedì 6 ottobre, alle 12 di domani, mercoledì.Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Regione Toscana in conseguenza al permanere delle condizioni di variabilità perturbata sulla Toscana.Nella serata di oggi, martedì, e fino alla mattina...

martedì, 6 ottobre 2020, 13:43

Emessa allerta colore giallo per rischio idrogeologicoidraulico - temporali forti - mareggiate e vento a partire dalle ore 20.00 di martedì 6 ottobre alle ore 12.00 di mercoledì 7 ottobre 2020.

martedì, 6 ottobre 2020, 08:36

Aperte le iscrizioni alla nuova sessione dei percorsi formativi per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attività lavorative a rischio basso/medio/alto. L'inizio dei corsi è fissato per lunedì 19 ottobre.

lunedì, 5 ottobre 2020, 16:42

Scossa di terremoto con epicentro nei dintorni di Parma. intensità 3.5-4 scala Richter, avvertita in tutto lo spezzino e anche lievemente in alcune zone di Carrara. Non si segnalano danni a persone e cose

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:57

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 ottobre, sono 75. In provincia di Massa-Carrara si segnalano dieci nuovi casi: sei a Carrara e quattro a Massa.

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:16

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, dal 7 al 14 ottobre, con tanto di descrizione dei film proiettati.