Covid, Nardi: "1,3 milioni di euro ai Comuni di Massa Carrara"

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 ottobre 2020, 19:49

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 ottobre, sono 258.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:54

“Il cammino al tempo di Covid 19”. Sarà incentrato su questo il convegno a distanza previsto per venerdì 23 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.30 e organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Regione Toscana, Associazione Europea delle Vie Francigene, Anci Toscana, Roma Congressi e Aggregazione Nord della Via...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 10:40

Altra iniziativa gratuita delle farmacie di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. I prossimi appuntamenti si svolgeranno venerdì 23 e sabato 24 ottobre e riguarderanno la salute dei piedi. L'obiettivo di queste giornate è fornire gratuitamente, a chi ne farà richiesta, una valutazione dello stato di salute dei...

martedì, 20 ottobre 2020, 21:24

Questo l’aggiornamento settimanale, a partire da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre 2020, sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 20 ottobre 2020, 18:19

"Finalmente da oggi sappiamo che il progetto di costruzione delle rampe e di ricostruzione del ponte di Albiano ad Aulla sono in via di ultima definizione. Questo significa che presto avremo la soluzione per la viabilità alternativa per le imprese e le famiglie di Albiano e che potremmo far iniziare il...

martedì, 20 ottobre 2020, 18:18

Sono iniziate oggi in Commissione Attività Produttive della Camera le audizioni riguardanti la vertenza Sanac. I primi ad essere ascoltati sono stati i sindacati in rappresentanza dei lavoratori interessati. "Ho ritenuto importante iniziare questo ciclo di audizione - spiega la presidente Nardi - per rendere noto ora a tutti i...

martedì, 20 ottobre 2020, 18:17

Visto l’alto numero di nuovi positivi al Covid, la ASL Toscana nord ovest informa che, fino all’entrata in servizio di tutti i 110 medici “scolastici” e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, opereranno per le attività correlate alla prevenzione anche i medici del lavoro, i medici della medicina dello...

martedì, 20 ottobre 2020, 10:24

"La situazione del lavoro in Toscana è difficilissima, ma diventerà drammatica se non verranno presi provvedimenti. Serve un intervento deciso e importante della Regione e serve subito." A dirlo è il segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce."È dal terzo trimestre dello scorso anno, ben prima del Covid dunque...

lunedì, 19 ottobre 2020, 22:08

Domani alle 17 sul sito del festival (www.con-vivere.it) e sulla pagina facebook la prima conferenza on line di Rewind Con-vivere, il programma di conferenze divise per temi, che si sono tenute nella passata edizione del Festival, arricchito anche da qualche inserto tratto dalle edizioni precedenti.“Diritti in conflitto”, “Diritti umani”, “Relazioni”,...

domenica, 18 ottobre 2020, 15:57

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 ottobre, sono 270.