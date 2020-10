Dimissioni Giunta Massa, Nardi: "Al Comune hanno montato le porte girevoli"

lunedì, 12 ottobre 2020, 19:08

"Hanno sostituito le porte del Comune con porte girevoli? Il sindaco ha problemi con le donne? O con la cultura", queste le domande che Martina Nardi, deputata PD di Massa Carrara e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, rivolge al sindaco di centrodestra di Massa, Persiani, dopo le dimissioni dell'assessora Veronica Ravagli.

"Il fatto che nei suoi primi due anni di governo il sindaco Persiani abbia cambiato due donne in due anni allo stesso assessorato fa sorgere la domanda spontanea - spiega Nardi - O il sindaco ha problemi di misoginia o non ha un' idea chiara di che tipo di progetto culturale mettere in campo per la città". "In entrambi i casi - conclude la deputata PD - per la città di Massa non sono buone notizie e dicono ancora una volta di più che Massa e i massesi meriterebbero ben altro".