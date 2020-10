Domani primo appuntamento di Rewind Con-vivere: il festival continua sul web

Altre notizie brevi

domenica, 18 ottobre 2020, 15:57

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 ottobre, sono 270.

sabato, 17 ottobre 2020, 16:19

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 ottobre, sono 315. In provincia di Massa-Carrara: Carrara 3, Massa 10; Aulla 7, Bagnone 1, Fivizzano 6, Fosdinovo 4, Licciana Nardi 3, Podenzana 3, Pontremoli 1, Tresana 2, Villafranca in Lunigiana 1, Zeri 1.

sabato, 17 ottobre 2020, 11:33

Con l’intento di evitare paralisi del settore immobiliare ed andare incontro alle esigenze della cittadinanza, con atto del Consiglio comunale n.161 del 28 settembre 2020 , il comune di Massa ha riaperto i termini per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà in aree per l’Edilizia Economica e...

venerdì, 16 ottobre 2020, 23:10

Era stato chiesto, nel 2019, in un incontro con le amministrazioni di Massa poi di Carrara, dal coordinamento dei comitati di partecipare con una delegazione alle bonifiche delle zone SIN e SIR (Sito di Interesse Nazionale e Regionale), zone ex Farmoplant, per cui erano stati stanziati dalla Regione 25,5 Milioni...

venerdì, 16 ottobre 2020, 18:04

Massima appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per patologia Covid, comportamenti omogenei nella gestione dell’utilizzo dei posti letto quanto nella cura e nell’assistenza dei pazienti tramite criteri e soluzioni operative ben definiti, riduzione delle presenze all’interno degli ospedali.

venerdì, 16 ottobre 2020, 18:02

"E' ovvio che restrizioni e limitazioni degli orari di apertura colpiscono duramente alcuni settori commerciali, ma è anche evidente che il principio di precauzione ci impone oggi alcuni sacrifici al fine di evitarne di ben più grandi domani.

venerdì, 16 ottobre 2020, 17:14

Con l’ultima uscita a mezzo social, Legambiente Carrarese veicola contenuti non corrispondenti al vero, omette strumentalmente le più importanti novità in materia di marmo introdotte da questa amministrazione, accostando in modo subdolo, dichiarazioni e voci a fatti completamente scollegati.

venerdì, 16 ottobre 2020, 16:36

“Abbiamo ben chiaro che in alcune zone dell’Azienda si stanno verificando ritardi nella presa in carico dei pazienti in quarantena a domicilio. Di questo mi scuso”. Chi interviene è il direttore generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani.

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:45

Tutto è pronto per la 51ª edizione del Trofeo Buffoni, la gara ciclistica internazionale juniores, che anche quest'anno correrà senza sosta davanti a sportivi, famiglie e curiosi di ogni età.

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:04

Così il gruppo di minoranza del Consorzio, "Insieme per il territorio", nella persona di Giampaolo Bertola, Pietro Casali, Fortunato Angelini: "La direzione del consorzio di bonifica Toscana Nord anziché rispondere alla minoranza, relativa alla richiesta di destinazione di risorse economiche già nel bilancio 2021 per intervenire sui tratti tombati, riconoscono...