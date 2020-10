Fantozzi (FdI): "Profondamente addolorato per l'incidente mortale nella cava Borra Larga. In Toscana si continua a morire di lavoro"

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:57

Fabrizio Palla, coordinatore del Gruppo Lapidei di Confindustria Toscana Nord commenta il tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio che è costato la vita ad un operaio di 59 anni: "Purtroppo, davanti alla morte sono troppe o troppo poche le parole; davanti a una morte sul lavoro, ci sentiamo ancor più addolorati,...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:26

Il Coordinamento Comunale di Forza Italia, stimolato dalla segnalazione fatto da C.N.A. in merito alle lavanderie a gettoni, ha iniziato a verificare l'eventuale esistenza, da parte di lavaggi auto a mano, di un "Dumping sociale" a danno delle ditte che svolgono il lavoro di Autolavaggio in regola con tutte le...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:06

“La mia vicinanza alla famiglia e a tutti gli operai che giustamente rivendicano il diritto a lavorare in sicurezza – così l'assessore regionale Stefano Baccelli a seguito dell'incidente mortale avvenuto nella cava Borra Larga, Comune di Stazzema – non si può continuare a morire di lavoro, noi per primi come...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:02

"Ennesimo incidente mortale, quello che si è verificato oggi a Lucca, dove ha perso la vita un operaio sul posto di lavoro. L'UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia della vittima. Gli incidenti mortali nei luoghi di lavoro devono essere tra le priorità nell'agenda del Governo, per promuovere una maggiore...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:02

Cosimo Maria Ferri ha partecipato oggi, in Commissione Attività Produttive, in video collegamento, all’audizione dei Commissari della SANAC. Una riunione in cui il Prof. Enrico Laghi ha aggiornato la Commissione sull’evoluzione delle vicende legate all’azienda."Attualmente - commenta - è in corso la procedura di vendita e, nel caso in cui avesse...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 13:14

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del Consiglio Provinciale per venerdì 30 ottobre 2020, alle ore 18,30.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 11:40

Si è spento Giuliano Spediacci, il noto imprenditore aullese della "Casa del Salotto" di Pallerone. Classe 1939, un cinquantennio di esperienza nel campo dell'arredamento, è morto intorno alle 15.00 mentre si trovava ricoverato alla Don Gnocchi di Massa, in riabilitazione post operatoria a seguito di un'operazione a una valvola cardiaca.

martedì, 27 ottobre 2020, 15:07

Il capogruppo della Lega Nicola Martinucci interviene in merito al comunicato di alcuni consiglieri di opposizione dove si chiede di tornare alle sedute del consiglio comunale in presenza e alla costituzione di una nuova unità di crisi composta solo dai presidenti dei gruppi consiliari:

martedì, 27 ottobre 2020, 14:52

Sono 71 i medici che hanno già firmato il contratto di lavoro autonomo con l’Azienda USL Toscana nord ovest e che entro il 2 novembre saranno assegnati al Dipartimento della prevenzione per essere destinati alle attività sanitarie previste per le attività scolastiche.

martedì, 27 ottobre 2020, 14:15

Scade il 30 novembre il bando pubblico con il quale il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord intende individuare la nuova sede operativa della costa Apuana, a non più di 5 chilometri di distanza dalla sede attuale (il Centro Olidor).