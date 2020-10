Ferri partecipa all'audizione dei commissari della Sanac

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:02

Cosimo Maria Ferri ha partecipato oggi, in Commissione Attività Produttive, in video collegamento, all’audizione dei Commissari della SANAC. Una riunione in cui il Prof. Enrico Laghi ha aggiornato la Commissione sull’evoluzione delle vicende legate all’azienda.



"Attualmente - commenta - è in corso la procedura di vendita e, nel caso in cui avesse esito negativo, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando per valutare altre manifestazioni di interesse. Resta sul campo, in ragione delle concrete prospettive di risanamento e della tutela dei lavoratori, l’ipotesi di un’estensione dell’Amministrazione Straordinaria di ILVA alla SANAC. L’obiettivo comune deve essere quello di rilanciare l’azienda e tutelare i lavoratori, a prescindere dallo strumento che verrà individuato. Soprattutto alla luce del particolare contesto di emergenza sanitaria ed economica che il Paese sta attraversando. All’esito di questa riunione la mia attenzione alla vicenda sarà ancora più alta per verificare passo dopo passo le decisioni assunte".