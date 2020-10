Formazione: prevenzione e sicurezza, un corso "online" per i datori di lavoro

martedì, 6 ottobre 2020, 08:36

Aperte le iscrizioni alla nuova sessione dei percorsi formativi per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attività lavorative a rischio basso/medio/alto. L'inizio dei corsi è fissato per lunedì 19 ottobre. I corsi si terranno sia presso la sede CNA di Massa (Via Dorsale n. 10), sia online in modalità sincrona su piattaforma Zoom. Per informazioni contattare 0585/852932 oppure cna.formazione@cna-ms.it.