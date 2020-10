Forti, solidarietà al mondo dello spettacolo: “Massimo impegno per sostenere i lavoratori”

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:20

“Esprimo solidarietà e piena comprensione verso il gestore del Cinema Garibaldi Silvano Andreini e con lui a tutti i lavoratori del settore della Cultura e dello Spettacolo”: l’assessore alla Cultura Federica Forti condivide così il grido di allarme che si è levato dagli addetti ai lavori del mondo dell’intrattenimento a seguito dei provvedimenti dell’ultimo Dpcm per il contrasto della pandemia. “É un momento molto molto difficile per tutti coloro che si occupano di cultura e spettacolo: le restrizioni imposte dall’esigenza di contenere i contagi, sono particolarmente pesanti per le già precarie condizioni dei lavoratori di questo settore settore. Il mio pensiero va anche ai tecnici che lavorano nei teatri e nei cinema, alle compagnie locali e a tutte le attività artistiche che stanno cercando di sopravvivere in questo momento tanto buio. A loro posso solo garantire – conclude Forti - che ci muoveremo con ogni strumento in nostro possesso per sostenerli, sia direttamente sia sollecitando interventi delle istituzioni sovraordinate”.