Forza Italia Giovani: “Il Pd rigorista con gli altri, tollerante con se stesso”

Altre notizie brevi

giovedì, 22 ottobre 2020, 18:34

"Sotto il cielo di Zanzibar" è il nuovo libro delle autrici toscane Ilaria Beraldi e Cristina Pedrinzani, pubblicato dalla casa editrice Dialoghi. La storia, che prende spunto dalle esperienze in terra africana delle due autrici, racconta di due giovani donne, Sofia e Giada, che si trovano nello stesso momento e per...

giovedì, 22 ottobre 2020, 18:14

Secondo il Sistema Informativo Excelsior1 nel 2019 quasi un dipendente su tre ricercato dalle imprese toscane che assumono era difficile da trovare, o perché mancavano le giuste competenze o perché non vi erano candidati. Nel 2020, la situazione non sembra migliorare.

giovedì, 22 ottobre 2020, 13:55

"In questi giorni nessun esponente locale del PD riesce a fare i complimenti al suo partito, scelta incomprensibile dato che per una volta il partito è rimasto coerente" - inizia con una provocazione l'analisi del responsabile provinciale della Lega, Andrea Cella.

giovedì, 22 ottobre 2020, 12:42

Sabato prossimo a Carrara alla giornata di mobilitazione contro la devastazione delle Apuane, del lavoro, ambiente e futuro. "La giornata di mobilitazione a Carrara sabato prossimo 24 ottobre - afferma Partito della Rifondazione Comunista - Toscana - contro la devastazione delle Apuane è un paradigma perfettamente utile e necessario anche...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 19:49

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 ottobre, sono 258.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:54

“Il cammino al tempo di Covid 19”. Sarà incentrato su questo il convegno a distanza previsto per venerdì 23 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.30 e organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Regione Toscana, Associazione Europea delle Vie Francigene, Anci Toscana, Roma Congressi e Aggregazione Nord della Via...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:30

"In arrivo oltre 1,3 milioni per i Comuni di Massa Carrara", lo annuncia la presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Martina Nardi. "La Conferenza Stato-Città – spiega la deputata Pd di Massa Carrara - ha sbloccato risorse aggiuntive per i Comuni che sono stati colpiti più di altri dall'emergenza Covid.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 10:40

Altra iniziativa gratuita delle farmacie di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. I prossimi appuntamenti si svolgeranno venerdì 23 e sabato 24 ottobre e riguarderanno la salute dei piedi. L'obiettivo di queste giornate è fornire gratuitamente, a chi ne farà richiesta, una valutazione dello stato di salute dei...

martedì, 20 ottobre 2020, 21:24

Questo l’aggiornamento settimanale, a partire da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre 2020, sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 20 ottobre 2020, 18:19

"Finalmente da oggi sappiamo che il progetto di costruzione delle rampe e di ricostruzione del ponte di Albiano ad Aulla sono in via di ultima definizione. Questo significa che presto avremo la soluzione per la viabilità alternativa per le imprese e le famiglie di Albiano e che potremmo far iniziare il...