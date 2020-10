Forza Italia Giovani: "Ministro se c'è batta un colpo"

venerdì, 30 ottobre 2020, 17:28

È stato bocciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici organo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il progetto delle rampe sull'autostrada come viabilità provvisoria a seguito della caduta del ponte di Albiano Magra. La notizia è arrivata dall'On. Cosimo Ferri, quale esponente di Governo. In merito è intervenuta Forza Italia Giovani di Massa-Carrara, che commenta:

"Eccoci arrivati quindi al dunque, al game over del Ministro il quale ricordiamo che durante un incontro di campagna elettorale dentro il comune di Aulla, alla presenza del nostro Sindaco, ed altri sindaci con tanto di fasce tricolore, disse che si sarebbero fatte le rampe il tutto in massimo 9 mesi. Ora invece cambiano tutte le carte in tavola, le rampe non si fanno!".

Il partito sottolinea inoltre che il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, in un documento varato il 12 Maggio 2020 dalla Commissione Urbanistica Assetto Territorio, sottolineò lo sforzo per ottenere le rampe, che però, a quanto pare, non verranno costruite.

"No rampe, no ponte provvisorio, dunque mi sorge spontanea una domanda: - tuona Nicola Biglioli Vice-Coordinatore Provinciale FI Giovani - Ma gli abitanti di Albiano quando riavranno la loro viabilità? A quest'ora se si fosse optato per un ponte provvisorio, i cittadini di Albiano avrebbero la loro viabilità provvisoria, senza dover fare giri immensi. Inoltre in tutto ciò il Commissario con POTERI STRAORDINARI dove sta? Che fa? Siamo difronte ad una situazione critica, sia come viabilità che come incolumità dei cittadini!".

La situazione ad Albiano, secondo il giovane azzurro, non è infatti delle migliori:

"Uno che si sente male ad Albiano ora in questa situazione, non ha la giusta assistenza sanitaria che aveva prima, l'Asl ha messo solamente un infermiere dalle 8 alle 20, e dalle 20 alle 8 solo ambulanza con volontari, i quali non possono intervenire in nessuna maniera sui pazienti, e dunque in scenari più gravi si deve attendere l'automedica da Aulla, la quale impiega ben oltre 40 minuti per raggiungere Albiano, sempre se non è già impegnata in un altro servizio. – commenta Biglioli - Tutto ciò può essere solo rimediato dal Commissario straordinario. Se questa cosa fosse accaduta con un governo di CDX, avremmo letto tutti i giorni letto sui giornali articoli contro, ma visto che al governo c'è il PD tutto tace. D'altronde si sa, il PD è rigorista con gli altri, ma tollerante con se stesso! Ministro se c'è batta un colpo!".