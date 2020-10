Giovane trovato con un Taser, denunciato

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:29

Nel corso di mirati servizi finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto della criminalità diffusa, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Massa Carrara, nella giornata di ieri, hanno proceduto all’identificazione di un ragazzo di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine per molteplici pregressi criminosi afferenti ai delitti in materia di armi e stupefacenti.

Il soggetto, sottoposto a controllo nei pressi della galleria Leonardo da Vinci, in pieno centro cittadino, veniva trovato in possesso di uno storditore elettrico (TASER) carico e pronto all’uso. Il giovane veniva quindi denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella stessa giornata veniva denunciato per lo stesso reato un 45enne originario della provincia di Lucca, anch’egli con svariati precedenti di polizia, che si aggirava in via delle Macchie con un coltello a serramanico lungo 18 centimetri.