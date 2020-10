Invalidi civili: assegno maggiorato su domanda

mercoledì, 14 ottobre 2020, 08:39

La FENAPI di Massa Carrara ricorda l’estensione dell’assegno mensile ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità con età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni e sono in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;

- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione e il relativo incremento, secondo le consuete modalità.

Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020.

Gli interessati possono rivolgersi agli Uffici della FENAPI per la predisposizione della domanda.

Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Oliveti)

Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali e laterale alla Chiesa del Carmine)

Montignoso in Via Roma, 109

Telefono centralino: 0585 74931