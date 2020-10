La ASL Toscana nord ovest cerca 100 operatori sanitari

Altre notizie brevi

martedì, 27 ottobre 2020, 15:07

Il capogruppo della Lega Nicola Martinucci interviene in merito al comunicato di alcuni consiglieri di opposizione dove si chiede di tornare alle sedute del consiglio comunale in presenza e alla costituzione di una nuova unità di crisi composta solo dai presidenti dei gruppi consiliari:

martedì, 27 ottobre 2020, 14:52

Sono 71 i medici che hanno già firmato il contratto di lavoro autonomo con l’Azienda USL Toscana nord ovest e che entro il 2 novembre saranno assegnati al Dipartimento della prevenzione per essere destinati alle attività sanitarie previste per le attività scolastiche.

martedì, 27 ottobre 2020, 14:15

Scade il 30 novembre il bando pubblico con il quale il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord intende individuare la nuova sede operativa della costa Apuana, a non più di 5 chilometri di distanza dalla sede attuale (il Centro Olidor).

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:25

Perturbazione atlantica in transito anche sulla Toscana, tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, lunedì 26 ottobre. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità dalle 16 di oggi fino alle...

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:20

“Esprimo solidarietà e piena comprensione verso il gestore del Cinema Garibaldi Silvano Andreini e con lui a tutti i lavoratori del settore della Cultura e dello Spettacolo”: l’assessore alla Cultura Federica Forti condivide così il grido di allarme che si è levato dagli addetti ai lavori del mondo dell’intrattenimento a...

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:03

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che, a seguito di un importante rinnovamento della strumentazione presente nei laboratori analisi dell'ospedale Apuane di Massa, dell'ospedale di Pontremoli e di Fivizzano, sarà momentaneamente sospesa l'attività di diagnostica e di laboratorio da lunedì 2 a mercoledì 4 novembre 2020.

lunedì, 26 ottobre 2020, 11:57

L’appuntamento è in Piazza Alberica, lunedì 26 ottobre alle 18, in quella che è stata annunciata come un’assemblea spontanea cittadina. Una forma a metà tra il confronto e la protesta, organizzata dal coordinamento scuole di Massa Carrara, nella quale i punti all’ordine del giorno sono le conseguenze economiche del lockdown,...

domenica, 25 ottobre 2020, 18:05

Cambiano le modalità di accesso per l’ingresso agli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest a seguito dell’ultima dell’ordinanza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

domenica, 25 ottobre 2020, 13:18

Il programma di finanziamento della Regione degli interventi di riqualificazione del tessuto urbano rivolto ai comuni delle aree interne della Toscana è passato alla fase operativa. Verificato infatti l'avanzamento dei 20 progetti finanziati nel novembre scorso per un importo pari a 6 milioni e 600mila euro si è proceduto all'impegno...

domenica, 25 ottobre 2020, 12:21

Il sindaco Francesco Persiani ha firmato l'Ordinanza n. 258 per l'accensione anticipata e facoltativa degli impianti termici di riscaldamento sul territorio comunale. In considerazione dell'attuale situazione climatica e delle esigenze manifestate da cittadini, condomini e istituti scolastici, gli impianti potranno essere attivati a partire dal 26 ottobre e fino al...