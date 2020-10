La Lega SPI CGIL di Massa si è detta fortemente preoccupata in relazione all'invio della TARI per l'anno 2020 i cui pagamenti sono stati rinviati a causa del COVID

lunedì, 12 ottobre 2020, 19:19

La Lega SPI CGIL di Massa si è detta fortemente preoccupata in relazione all'invio della TARI per l'anno 2020 i cui pagamenti sono stati rinviati a causa del COVID. La Lega SPI CGIL di Massa ha spiegato: “Abbiamo visto Comuni come Lucca che hanno fatto una manovra di 12 milioni di euro comprensiva dell'abbattimento della prima rata della TARI e sospeso le altre. A Massa purtroppo si è sbandierata una manovra relativa a 4 milioni di euro per Imposta di Soggiorno, Tosap, relativamente alle attività commerciali ma sulla TARI non vi è stato alcun intervento.”

Si parlerebbe di invio in un unica rata che, metterebbe in ginocchio le famiglie e sopratutto i pensionati, ma ufficialmente non è stato ancora comunicato nulla, nemmeno dall'Ente Locale. La Lega SPI CGIL ha spiegato che, anche una eventuale rateizzazione, diventerà un salasso mensile che si andrà ad aggiungere ad altre scadenze fiscali, gravando ulteriormente sulle tasche dei cittadini. È stato chiesto da parte della Lega di Massa come CGIL-CISL-UIL , un confronto con le amministrazioni in tema di tariffe e del bilancio preventivo ma ad oggi non è giunta nessuna risposta, anche da parte dell’amministrazione comunale di massa.

La Lega ha concluso dicendo: “La situazione rischia di aggravarsi con un ulteriore appesantimento sui bilanci familiari, quindi riteniamo che le amministrazioni comunali del territorio dovrebbero aprire urgentementi tavoli di confronto sulle materie sollevate”.