Lavaggi a mano: Forza Italia punta i riflettori

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:26

Il Coordinamento Comunale di Forza Italia, stimolato dalla segnalazione fatto da C.N.A. in merito alle lavanderie a gettoni, ha iniziato a verificare l'eventuale esistenza, da parte di lavaggi auto a mano, di un "Dumping sociale" a danno delle ditte che svolgono il lavoro di Autolavaggio in regola con tutte le norme: ambientali, sociali, fiscali e soprattutto di tutela del lavoratore.

Per questo, il settore "Attività Produttive e Commerciali" di Forza Italia Massa, guidato dall'imprenditore Fialdini Gino, ha condotto il gruppo in un lavoro di ricognizione sulla situazione della categoria dei lavaggi auto presente a Massa, ponendo l'accento sul fatto che nell'ultimo periodo nella città sono sorti molteplici lavaggi auto a mano.

Fialdini ha fatto un sopralluogo in questi giorni nelle attività per capire la situazione e nonostante la presenza di griglie di scolo ed in alcuni casi di cisterne a vista, si chiede se tutto sia in regola, vista la celerità con cui sono sorti

"Un'attività come quella del lavaggio auto, anche se a mano, è inquinante ed impattante per l'ambiente; - ha commentato Fialdini - pensiamo soltanto a dove va a finire l'acqua con cui si lavano le auto. Consideriamo che non si tratta di acqua pulita perché si utilizzano dei saponi ed inoltre l'acqua è mista anche alla polvere dei freni, ad olio, a sporco di ogni genere, i lavaggi presenti sul territorio, dovrebbero avere un sistema di filtraggio delle acque e dovrebbero ogni anno provvedere allo smaltimento dei fanghi che rimangono nelle cisterne, ci sono analisi chimiche da effettuare, devono esserci dei pozzetti interrati ecc". "Per quanto riguarda invece l'aspirazione e la pulizia interna delle vetture, - ha continuato Fialdini - i cavi elettrici non dovrebbero essere a vista, insomma tutta una serie di regole che ci chiediamo se siano state seguite, anche perché notiamo le strutture spesso fatiscenti, ricordiamo che devono essere presenti i bagni e gli spogliatoi per il personale, in questo periodo difficile non dimentichiamo che l'igiene è tutto e che queste persone salgono nelle nostre auto per pulirle".

Il responsabile attività produttive di Forza Italia, tra le altre cose, sottolinea che gira la notizia che alcune ditte facciano delle convenzioni per lavare i mezzi aziendali su cui salgono poi dipendenti e magari anche clienti, senza preoccuparsi del fatto che dietro il prezzo più basso, potrebbero nascondersi insidie.

Fialdini e Forza Italia, per questo motivo, comunicano che sarà effettuato a breve un confronto con una delegazione di lavaggisti della zona per capire nel dettaglio le problematiche, in modo da poter intervenire affinchè si possano verificare la regolarità e la sussistenza di tutti i permessi e requisiti.