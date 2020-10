L’avvocato Mussi dona al Fondo Antico della Biblioteca Civica di Massa 400 volumi antichi in ricordo del padre Massimo

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:49

L’avvocato massese Guido Mussi, in ricordo del padre Massimo, ha donato al Fondo Antico della Biblioteca Civica oltre 400 volumi antichi che coprono uno spazio temporale che va dal 1500 ai primi anni del ‘800. Si tratta prevalentemente di libri di diritto ma anche di storia e letteratura particolarmente pregiati. Il materiale verrà inventariato, catalogato e ordinato a scaffale in un Fondo dedicato nel più breve tempo possibile per renderlo fruibile agli utenti andando così ad impreziosire il cospicuo patrimonio del Fondo, di quasi 26.000 volumi. L’amministrazione coglie l’occasione per ringraziare l'avvocato Guido Mussi per questa rara dimostrazione di sensibilità e generosità nei suoi confronti della comunità e garantisce alla famiglia Mussi la corretta conservazione del materiale e la sua massima valorizzazione.