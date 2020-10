L’Ing. Francesco Di Sarcina è stato nominato Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Altre notizie brevi

giovedì, 29 ottobre 2020, 18:13

Screening a tappeto per tutti gli ospiti e il personale delle RSA. Lo avvierà a partire da lunedì 2 novembre, l’Azienda USL Toscana nord ovest come ulteriore misura per contrastare il contagio da Covid 19, che nelle residenze per anziani non autosufficienti del territorio ha colpito 359 dei 4623 ospiti e 158 dei 4815 operatori.

giovedì, 29 ottobre 2020, 17:25

"La morte del cavatore Andrea Figaia nella cava Borra Larga di Levigliani nel comune di Stazzema in provincia di Lucca è una tragedia terribile che colpisce tutti noi. Voglio esprimere a nome di tutti i nostri imprenditori la vicinanza alla famiglia e ai colleghi di lavoro.

giovedì, 29 ottobre 2020, 16:42

L’azienda USL Toscana nord ovest cerca alberghi sanitari per accogliere soggetti positivi al Covid 19. Sul sito istituzionale dell’Ausl è stato pubblicato l’avviso pubblico che invita le strutture alberghiere interessate a manifestare la propria disponibilità entro il prossimo 11 novembre.

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:32

Produzione in rialzo, si parla mediamente di un + 20%, e qualità assicurata per l'extravergine apuo-lunigianese. La primavera mite, senza piogge eccessive ma comunque abbondanti, ha permesso una buona riserva idrica. Il giugno non troppo caldo ha consentito una piena allegagione dei frutti, innescando un bell`aumento di produzione per l'olio...

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:30

L’allarme del direttore di Confartigianato Massa Carrara, Gabriele Mascardi: “Serve un intervento mirato del Governo per salvare un settore fondamentale per il paese”

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:26

"Aprire urgentemente un tavolo regionale sulla sicurezza sul lavoro, perché fermare la strage sul lavoro si può e si deve".

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:24

"Il nuovo piano del commercio di Massa valorizza il territorio e promuovere la distintività agroalimentare del nostro territorio attraverso le imprese agricole": così Coldiretti accoglie l'approvazione da parte del consiglio comunale di Massa del nuovo piano del commercio.

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:22

Il riferimento è all'incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi 28 ottobre sulla cava di Borra Larga, sulle Alpi Apuane.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:57

Fabrizio Palla, coordinatore del Gruppo Lapidei di Confindustria Toscana Nord commenta il tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio che è costato la vita ad un operaio di 59 anni: "Purtroppo, davanti alla morte sono troppe o troppo poche le parole; davanti a una morte sul lavoro, ci sentiamo ancor più addolorati,...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:26

Il Coordinamento Comunale di Forza Italia, stimolato dalla segnalazione fatto da C.N.A. in merito alle lavanderie a gettoni, ha iniziato a verificare l'eventuale esistenza, da parte di lavaggi auto a mano, di un "Dumping sociale" a danno delle ditte che svolgono il lavoro di Autolavaggio in regola con tutte le...