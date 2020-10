L’ingegnere Veronica Ravagli ha reso pubbliche le proprie dimissioni dalla carica di assessore a Massa

Altre notizie brevi

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 ottobre, sono 113.

La Lega SPI CGIL di Massa si è detta fortemente preoccupata in relazione all'invio della TARI per l'anno 2020 i cui pagamenti sono stati rinviati a causa del COVID. La Lega SPI CGIL di Massa ha spiegato: “Abbiamo visto Comuni come Lucca che hanno fatto una manovra di 12 milioni...

“Sul territorio della Lunigiana, il Consorzio 1 Toscana Nord investe ogni anno circa 900 mila euro per le opere di manutenzione ordinaria sul reticolo di competenza, a fronte dell’incasso per il contributo di bonifica richiesto ai cittadini, che sulla stessa area è di circa 600 mila euro annui. Solo a Tresana, se si...

"Hanno sostituito le porte del Comune con porte girevoli? Il sindaco ha problemi con le donne? O con la cultura", queste le domande che Martina Nardi, deputata PD di Massa Carrara e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, rivolge al sindaco di centrodestra di Massa, Persiani, dopo le dimissioni...

Confartigianato Imprese Massa Carrara ricerca per apertura nuovi uffici operatore di patronato con comprovata esperienza. La risorsa dovrà occuparsi della gestione delle attività e delle pratiche previdenziali tipiche del Patronato e anche delle attività connesse all'assistenza fiscale erogata dai CAF alle persone. Richiesta disponibilità full-time.

Il servizio delle dipendenze (SerD) dell'azienda USL Toscana nord ovest - Zona Apuana - ricorda Andreina Ghio, presidente dell'associazione In/Dipendenza, prematuramente scomparsa.Andreina, 68 anni, di Carrara ma residente con la famiglia a Massa, per moltissimi anni è stata membro dell'associazione per poi diventarne presidente nel 2013.In/Dipendenza si occupa di dare...

A seguito dell'interruzione del servizio idrico previsto per l'intera giornata di domani, martedì 13 ottobre, per lavori sulla rete idrica da parte di Gaia Spa, si comunica che la Casa della salute (Poliambulatorio) di Aulla resterà chiusa.

Ultimi giorni per richiedere i contributi destinati ai progetti “InAut” per la promozione della vita indipendente.

E' stata una decisione difficile ed anche dolorosa: la seconda edizione del Premio Letterario Anita Fiaschi è stata rimandata. La nuova ondata di contagi e l'imprevedibile quadro delle prossime settimane hanno costretto il comitato Pro Torano, organizzatore dell'iniziativa ospitata all'Accademia delle Belle Arti di Carrara, ad annullare l'edizione 2020 che...

“Non è in discussione la professionalità di chi sarà incaricato, (ci mancherebbe massimo rispetto), ma l’opportunità di destinare in questo momento di difficoltà per tante famiglie una somma di 35 mila euro per un addetto alla comunicazione digitale, figura da affiancare ad un portavoce già incaricata dal Sindaco di Carrara.