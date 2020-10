Maltempo, scatta allerta gialla

Altre notizie brevi

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:42

Si è conclusa senza nessun altro caso di positività la quarantena presso la scuola d’infanzia “Candia” di Massa. A comunicarlo l'azienda Asl.

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:31

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 ottobre, sono 114. Nella provincia di Massa-Carrara si contano due soli casi, entrambi in Lunigiana e, nello specifico, ad Aulla.

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:23

Via libera ai lavori di manutenzione lungo la Sp 6 Bergiola Maggiore nel comune di Massa: si è infatti conclusa la procedura per l’affidamento di due interventi per un totale di circa 54 mila euro.

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:16

“E’ stato un onore come sindaco e come amministrazione comunale aver partecipato alla Giornata Europea delle Fondazioni e all’evento “RisuonaItalia” che ha unito contemporaneamente oltre cinquanta città. Nel nostro caso, è stata l’ensemble del Liceo musicale Palma ad essere protagonista di questa giornata promossa nel nostro territorio dalla Fondazione Cassa...

giovedì, 1 ottobre 2020, 18:46

Al liceo classico “Rossi” di Massa la classe posta in quarantena a metà settembre ha concluso il suo periodo di isolamento senza casi secondari

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:49

L’avvocato massese Guido Mussi, in ricordo del padre Massimo, ha donato al Fondo Antico della Biblioteca Civica oltre 400 volumi antichi che coprono uno spazio temporale che va dal 1500 ai primi anni del ‘800. Si tratta prevalentemente di libri di diritto ma anche di storia e letteratura particolarmente pregiati.

giovedì, 1 ottobre 2020, 16:53

Partono oggi, 1° ottobre, in tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest gli eventi organizzati in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) promossa da Unicef e Organizzazione mondiale della Sanità.

giovedì, 1 ottobre 2020, 15:17

Torna "Coloriamo il Bastione", la rassegna d'arte promossa dalla Proloco Montignoso e patrocinata dal Comune di Montignoso, che riunisce decine e decine di artisti sulle antiche mura del Bastione trasformate, per l'occasione, in una gigantesca tela a cielo aperto.

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:49

Il tanto atteso bando regionale per la concessione di contributi a fondo perduto destinati a imprese e liberi professionisti si è rivelato un totale flop. Le domande potevano essere presentate a partire dal 24 settembre dalle ore 9:00, giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del relativo decreto, attraverso il sito...

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:40

E’ stato prorogato al prossimo 16 ottobre il termine ultimo per iscriversi alla Scuola Comunale di Musica. Le domande di iscrizione potranno essere consegnate al Protocollo Generale del Comune di Carrara – Piazza 2 Giugno 1, da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30, allegando la ricevuta della quota...