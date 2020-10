Manenti (Pd): "Elezioni regionali e elezione della giunta, il Pd provinciale ha fatto il suo"

sabato, 24 ottobre 2020, 18:58

Il segretario provinciale del Pd Enzo Manenti interviene dopo la presentazione della giunta regionale: "Con la presentazione della Giunta della Toscana prende il via la nuova amministrazione regionale. Elezioni in cui il partito democratico si è fortemente impegnato sin dalla scelta unitaria delle migliori candidature espresse dal nostro territorio, cui porgiamo ancora una volta ringraziamento e stima per il risultato ottenuto. Oggi possiamo dire, senza tema di smentita, di aver raggiunto una somma di obiettivi che mancavano al Pd provinciale da molti anni, e le deleghe affidate al "consigliere delegato" Giacomo Bugliani ne rimarcano l'importanza e la stima riposta nella sua persona e nel territorio che l'ha sostenuto: "Sicuramente la nomina da Assessore - afferma il segretario Manenti - avrebbe dato il giusto peso all'importanza delle deleghe che gli sono state affidate (Bilancio, Cave e personale), tuttavia lavorare su temi così basilari ha un valore così alto, che auspichiamo si possa tramutare in breve in un ruolo effettivo. Voglio sottolineare il percorso svolto in modo unitario, con il continuo confronto e supporto dei segretari comunali e dei vertici del Pd dall'on. Nardi al presidente Lorenzetti, la presidente Moretti ed i sindaci del Pd, tutti insieme disponibili a fare le ore piccole pur di affermare importanza ed esigenze del territorio apuano".

"In pratica - continua Manenti - una grande squadra che schiera un centravanti capace di fare gol in ogni categoria. Un partito democratico quindi che ha ritrovato, in questa difficile stagione, unità e compattezza, dove è basilare il confronto interno, ma che si presenta agli elettori coeso e con grandi obiettivi. Proprio agli elettori ed ai militanti va il nostro primo pensiero, ringraziandoli per il sostegno e per i numeri che ci hanno dato la forza per raggiungere questi importanti risultati, a loro assicuriamo che il Pd di Massa Carrara non lesinerà alcuno sforzo per affermare l'importanza politico-strategica della nostra provincia nel quadro sia regionale che nazionale".