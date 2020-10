Massa, firmata ordinanza su accensione riscaldamenti

domenica, 25 ottobre 2020, 12:21

Il sindaco Francesco Persiani ha firmato l'Ordinanza n. 258 per l'accensione anticipata e facoltativa degli impianti termici di riscaldamento sul territorio comunale. In considerazione dell'attuale situazione climatica e delle esigenze manifestate da cittadini, condomini e istituti scolastici, gli impianti potranno essere attivati a partire dal 26 ottobre e fino al 31 ottobre per un massimo di sei ore giornaliere in orario compreso tra le 5:00 e le 23:00, con possibilità di frazionare il periodo autorizzato. I valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, vale a dire 18° C + 2° C di tolleranza per edifici adibiti ad attività industriali e artigianali assimilabili, e 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.