Montemagni (Lega): "Albiano Magra, inondata dalle acque la zona del ponte crollato"

sabato, 3 ottobre 2020, 11:49

"Tante promesse, diverse riunioni e sopralluoghi, ma zero fatti concreti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - riferendosi all'area in cui, sei mesi orsono, è crollato il ponte di Albiano Magra."



"L'autunno è la classica stagione delle piogge - prosegue il consigliere - e non ci voleva uno scienziato per capire che, in caso di abbondanti precipitazioni, tutta la zona in questione sarebbe andata in grave sofferenza."



"Il Commissario Rossi, Anas ed il Ministero competente - precisa l'esponente leghista - che tipo di giustificazione daranno riguardo alla loro palese inefficienza?"



"Gli abitanti sono giustamente preoccupati - sottolinea la rappresentante della Lega - e si attendono risposte chiare e tempestive da chi, finora, è stato troppo latitante ed inconcludente."



"Altro che modello Genova - insiste Montemagni - qui siamo di fronte ad un modus operandi lontano anni luce da quello messo in atto celermente in Liguria."



"E' ora di smetterla - conclude il Consigliere - d'illudere i cittadini, promettendo, come in questo caso, interventi rapidi e risolutivi, quando, invece, dopo svariati mesi, tutto è rimasto colpevolmente e pericolosamente inalterato."