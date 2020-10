Museo del Marmo gratis e niente ticket per le cave ancora fino al 31 dicembre

venerdì, 30 ottobre 2020, 10:11

Visite gratuite al Museo Civico del Marmo. Almeno fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile visitare gratuitamente il Museo Civico del Marmo e i bus turistici per le cave non dovranno pagare il ticket di accesso. L'amministrazione ha infatti esteso i provvedimenti introdotti a seguito del lockdown, che prevedono l'ingresso gratuito per tutti i cittadini al Museo Civico del Marmo e la sospensione del versamento del ticket ai mezzi di trasporto turistici diretti in centro città e alle cave.



«Il settore turismo - commenta l'assessore alla cultura, Federica Forti - è stato molto colpito dall’emergenza innescata dalla pandemia da covid-19. Con questo provvedimento continuiamo a dare un piccolo segnale – aggiunge - nella speranza di incentivare gli arrivi anche in questa stagione».



L'obiettivo è continuare a favorire il flusso turistico in questi mesi di limitazioni dovute al contenimento del Covid-19, e allo stesso tempo incentivare la visita al Museo dedicato al marmo di viale XX Settembre a Carrara.



Fino al 31 dicembre, il Museo resterà aperto al pubblico e ad ingresso gratuito dalle ore 10 alle 16, dal martedì alla domenica. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0585/845746 o scrivere una e-mail a museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it.



La giunta ha inoltre sospeso il pagamento del ticket dei bus turistici per le cave. Il provvedimento solleva fino al 31 gennaio 2021 i pullman che si recano in città ed ai bacini marmiferi dal pagare il consueto pass per mezzi turistici, che sarà pertanto rilasciato gratuitamente.