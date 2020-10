Non piace la Saccardi assessore all’agricoltura e alla montagna a Forza Italia Giovani Massa Carrara

venerdì, 23 ottobre 2020, 21:13

“E’ passata dalla sanità alla montagna: se gestirà il territorio come ha gestito gli ospedali c’è da preoccuparsi”: lo ha detto Daniel Forciniti, coordinatore Forza Italia Giovai Massa-Carrara riferendosi a Stefani Saccardi, ex assessore regionale alla sanità nella giunta Rossi e oggi nominata assessore alle politiche agricole e alla montagna dal nuovo presidente della Toscana Eugenio Giani. Forciniti ha fatto un’analisi degli esiti definitivi delle recente regionali: “Abbiamo atteso la formazione della giunta regionale per esprimere una valutazione definitiva, ma adesso possiamo dirlo: il nostro territorio ne esce a pezzi. Una delega che attendevamo con ansia era quella relativa alla montagna ed alle aree interne. Noi che ci viviamo sappiamo quanto bisogno ci sarebbe di cure ed attenzioni. La nomina dell'assessore Saccardi di Italia Viva, che nella scorsa legislatura si è occupata di sanità, è la prova che la giunta è stata composta con il manuale Cencelli. Delle competenze e delle esperienze non c'è traccia.”. Saccardi non ha lasciato un buon ricordo del suo assessorato precedente e per Forza Italia Giovani Massa Carrara le molte criticità emerse nel suo operato da assessore alla sanità toscana non depongono a suo favore: “Come si può indicare un ex assessore alla sanità, che ha dimenticato i nostri ospedali, a governare i territori montani quando ha chiaramente dimostrato di non conoscerli? È chiaro come si sia trattato di una nomina necessaria al partito di Italia Viva, che altrimenti sarebbe uscito dalla giunta, ma di questi accordi fatti sulla pelle della gente a noi non importa niente. Ci importa invece e ci preoccupa che un assessore fiorentino, che di noi non sa niente, sia stato messo a governarci. Una situazione alla quale solo adesso il PD si ribella per una questione di posti, ma che ha sempre accettato in silenzio. Questa è la sinistra, questi sono i suoi metodi.”.