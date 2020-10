Pd Quercioli-Villette: "Stop abbandono e incuria del parco di Villa della Rinchiostra"

Altre notizie brevi

sabato, 3 ottobre 2020, 16:33

Dopo lo straordinario successo in Piattaforma MioCinema ritorna con delle proiezioni speciali al Cinema Garibaldi Carrara in replica uno dei film più belli dell'anno da vedere assolutamnete al cinema: "I Miserabili" Una battaglia all'interno di Parigi...( martedi 6 e mercoledi 7 ottobre ore 21.00.

sabato, 3 ottobre 2020, 15:08

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 ottobre, sono 67. Sono tre in tutto i casi che l'azienda segnala oggi nella Zona Apuane: Massa 2, Carrara 1.

sabato, 3 ottobre 2020, 14:20

Continuano a manifestarsi sulla Toscana gli effetti del profondo vortice depressionario centrato sulla Francia, con afflusso di aria instabile e una nuova perturbazione attesa per la sera di domani, domenica 4 ottobre.

sabato, 3 ottobre 2020, 12:29

L’autunno ha ormai già fatto capolino nel comune di Pontremoli, e come ogni anno, non possono mancare le tradizionali castagnate a permettere una totale immersione nell’atmosfera tipica del periodo.

sabato, 3 ottobre 2020, 11:49

"Tante promesse, diverse riunioni e sopralluoghi, ma zero fatti concreti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - riferendosi all'area in cui, sei mesi orsono, è crollato il ponte di Albiano Magra." "L'autunno è la classica stagione delle piogge - prosegue il consigliere - e non ci...

sabato, 3 ottobre 2020, 09:31

La FENAPI di Massa Carrara informa gli interessati che con specifica la circolare del 2020, l’INPS fornisce indicazioni e chiarimenti in merito all’estensione ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità con età compresa tra i...

venerdì, 2 ottobre 2020, 17:42

Si è conclusa senza nessun altro caso di positività la quarantena presso la scuola d’infanzia “Candia” di Massa. A comunicarlo l'azienda Asl.

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:31

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 ottobre, sono 114. Nella provincia di Massa-Carrara si contano due soli casi, entrambi in Lunigiana e, nello specifico, ad Aulla.

venerdì, 2 ottobre 2020, 14:22

Allerta gialla per rischi idrogeologico, temporali forti, mareggiate e vento in corso fino alle ore alle ore 13.00 Sabato, 03 Ottobre 2020.

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:23

Via libera ai lavori di manutenzione lungo la Sp 6 Bergiola Maggiore nel comune di Massa: si è infatti conclusa la procedura per l’affidamento di due interventi per un totale di circa 54 mila euro.