Pd Ricortola: "Ottimo risultato del Pd e di Giani nelle nostre zone"

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:33

"Al di là di ogni più rosea aspettativa" così il segretario del Circolo Pd che rappresenta la costa apuana da Bondano alla Partaccia, Osvaldo Bennati, spiega i numeri ottenuti dal Pd e dal Centrosinistra in questi quartieri.

"Cresciamo sia come partito che come Centrosinistra sia in termini assoluti sia in percentuali – spiega Bennati – , mentre le Destre vanno indietro sia nei voti che nelle percentuali. Rispetto alle europee di un anno fa c'è stato un vero e proprio rovesciamento di posizioni alle regionali. E questo si deve sia al lavoro che abbiamo fatto come Pd nel territorio che alla candidatura di Eugenio Giani, una persona seria e vera che come tale è stata apprezzata dai nostri concittadini".

"Tuttavia questo nostro ottimo risultato non ci sarebbe stato – aggiunge Bennati – se non avessimo potuto contare su candidature locali molto positive. Ad esempio l'amica Roberta Crudeli nelle nostra sezioni ottiene percentuali altissime rispetto a ogni altra zona della città. Ma soprattutto Giacomo Bugliani da noi fa un vero e proprio exploit toccando quote fra il 65 e il 75% di voto del Pd. E' questo un segnale oggettivo che assieme in questi anni come il circolo con Bugliani si sia fatto un vero lavoro di presenza nel territorio e di attenzione ai temi e ai problemi che riguardano la nostra zona, le sue famiglie e le sue imprese".

"Da noi l'attività principale, il motore economico – spiega Bennati – è il turismo. E in questi mesi abbiamo vissuto molti problemi a cominciare dal lockdown anti-covid che ha colpito tantissime imprese. Un evento eccezionale che ha reso ancor più evidente come sia adesso indispensabile mettere mano ai nodi irrisolti del nostro territorio: dall'erosione alla qualità delle acque di balneazione alla rigenerazione dell'offerta turistica attraverso un piano di riqualificazione dell'area dei campeggi in linea con le possibilità che hanno i campeggiatori del resto della Toscana al recupero delle ex Colonie".

"Sono questioni su cui – conclude Bennati – ci aspettiamo un intervento deciso e risolutivo da parte del nuovo governo regionale e proprio per questo riteniamo che sia necessario che nella giunta Giani ci sia il nostro consigliere Bugliani, proprio per avere la necessaria forza e le indispensabili garanzie che quei nodi vengano finalmente affrontati e risolti definitivamente".