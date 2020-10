Pontremoli e la Comunità del cibo di crinale 2040 presenti al convegno “Via Longobarda. Percorsi e racconto di un territorio tra passato e futuro”

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:54

C’era anche la Comunità del Cibo di Crinale 2040 sabato 3 ottobre scorso, in occasione del convegno “Via Longobarda. Percorsi e racconto di un territorio tra passato e futuro”, organizzato da Parchi del Ducato e promossa da Comune di Felino e Gal del Ducato. Ad ospitare l’evento il Castello di Felino, che ha fatto da cornice ai numerosi interventi che si sono succeduti nell’arco della mattinata. Un confronto tra storici, studiosi e rappresentanti istituzionali sulle potenzialità del progetto incentrato sulla Via Longobarda per la valorizzazione culturale e la promozione territoriale di Val Parma e Val Baganza. L’evento è stato poi occasione per la presentazione dei una mostra itinerante riguardante la Via Longobarda che rimarrà esposta all’interno della Sala Civica “R. Amoretti” di Felino sino all’11 ottobre.

Una mattinata davvero proficua in cui la Comunità del Cibo di Crinale, rappresentata dal Sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini e dalla Dottoressa Fausta Fabbri, Dirigente della Regione Toscana e promotrice del progetto, è stata inserita perché ben calata sul contesto di riferimento ma anche per gli obiettivi per i quali questa è nata e che si pone per il futuro. Scopo dei vari interventi della giornata infatti, è stato il dovere morale e istituzionale di doversi fare carico dello stato di debolezza della situazione delle “terre alte” per ripartire da lì e creare occasioni, sviluppo per il territorio di crinale in qualità di detentore di patrimonio materiale ed immateriale di grande importanza.

Il focus della giornata è poi stato incentrato sulla Via Longobarda e sul determinante ruolo che la viabilità riveste per la storia dei territori. Un percorso determinante, che univa il Po al mare. Su quella via i Longobardi hanno permeato l’identità dei popoli che tutt’oggi vivono lungo il tracciato, donando loro competenze e capacità che hanno permesso l’evoluzione della gestione del bosco, della lavorazione della carne, evangelizzando, nel senso più puro del termine, l’intero territorio.

Pontremoli, Bagnone e Filattiera sono i comuni della Comunità del Cibo di Crinale coinvolti nel progetto per il quale la Via Longobarda sarà primo ambito concreto di lavoro. Non è un caso che la montagna di riferimento della Via Longobarda sia il Monte Borgognone da cui, sul versante sud, nasce la Magra. Sul versante nord invece, trova la sua foce la Baganza. È qui quindi che si colloca il punto di congiunzione dei territori di crinale.

«La Comunità del Cibo di Crinale si vuole occupare della viabilità storica di questo tracciato – ha spiegato Fausta Fabbri -. Il crinale è stato declinato in molte accezioni di superamento, contatto, cerniera, contaminazione. E la viabilità è il sistema venoso della Comunità del Cibo».

Riconosciuto più volte, durante il corso della settimana il ruolo del Comune di Pontremoli, definito come “la vera porta e chiave dell’Appennino”.

Un buon bilancio quindi per il territorio di crinale interregionale, che trova ampio respiro e che pone le basi per l’inizio di un proficuo e positivo lavoro ben oltre i confini fisici.

«É davvero un momento ricco di iniziative e di interesse per il nostro Appennino, per la sua storia e per rafforzare il voler essere custodi della nostra terra – ha commentato il Sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini -. Noi lo facciamo portando le vie al centro di quella necessità interiore dell’Uomo che lo vedono alla costante ricerca del se’ e del suo essere in relazione con le cose e con le Persone.

La Comunità del cibo di crinale enuclea il concetto di crinale nel suo essere luogo simbolo di vita e di difesa, di transito e di sosta, di acqua e di terra. É indispensabile contrastare il pensiero centripeto/metropolitano che sta governando la politica del terzo millennio e andare a rivivere la bellezza del se’ a due passi dal cielo, fra odori e suoni, immersi in sapori mai uguali e mai banali. La Comunità del cibo di crinale vuole portare lungo le vie dell’Appennino Tosco Emiliano la necessità dell’uomo di ricucire il proprio rapporto nutrizionale con la terra e ridare dignità di vita e interesse politico a quel confine che oggi, dopo la fatica della costruzione dell’Unità d’Italia, torna in maniera subdola a dividere anziché ad unire».