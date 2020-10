Pubblicata la graduatoria definitiva per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione

venerdì, 23 ottobre 2020, 12:46

Il Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi del Comune di Carrara informa che, con Determinazione Dirigenziale n. 3968 del 22 ottobre, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione per l’anno 2020 (di cui all'art.11 L.431/98), riferita al bando dello scorso 6 luglio.

La graduatoria definitiva degli ammessi, unitamente all’elenco degli esclusi, sono consultabili sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it

Per verificare la propria posizione, è necessario utilizzare il codice di protocollo associato alla domanda di partecipazione, di cui è stato comunicato il codice identificativo.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi, su appuntamento, agli uffici del Settore Servizi Abitativi del Comune, presso la sede del Comune in Piazza 2 Giugno a Carrara, telefonando ai numeri 0585/ 641308-641447.