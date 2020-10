Riapre il bando sui PUC

mercoledì, 14 ottobre 2020, 12:34

Riapre il bando sui PUC, l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per la realizzazione di progetti utili alla collettività.

«Una misura che avevamo lanciato lo scorso agosto – spiega l'Assessore Giorgia Podestà – ma che riteniamo essenziale e quindi da dover promuovere ancora per il più largo coinvolgimento dei soggetti che possono intraprendere questo percorso. Stiamo parlando di una progettualità che si inserisce pienamente negli ambiti della politica attiva, a garanzia del lavoro, del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ma non solo, i PUC permetteranno un ampio margine di azione volto a sostenere i soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza dal punto di vista formativo e professionale».

Le attività potranno avere una durata minima o essere continuativi e ogni soggetto coinvolto sarà tenuto a un impegno di almeno 8 ore fino ad un massimo di 16 ore settimanali.

«Dobbiamo pensare a questa iniziativa come a un percorso di crescita per i cittadini che verranno coinvolti, ognuno secondo le proprie competenze e capacità – continua Podestà – perchè andranno a supportare le attività ordinarie già esistenti sulla base delle bisogni ed esigenze della comunità locali. Tra gli obiettivi e gli intenti di questo progetto c'è un chiaro esempio di restituzione sociale, che si concretizza nell'impegno da parte di coloro che ricevono un sostegno economico statale a migliorare il territorio in cui vivono».

La presentazione delle domande è a"sportello" e rimarrà sempre aperta e visibile all'interno della sezione "Servizi e alle Prestazioni Agevolate" del sito web del Comune di Montignoso, tutti i soggetti del Terzo Settore interessati possono presentare la propria candidatura via PEC al Comune di Montignoso all'indirizzo protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it indicando nell'oggetto "Candidatura per l'inserimento nell'Albo degli Enti di Terzo settore per la realizzazione dei progetti utili alla collettività (PUC) nel contesto del Reddito di Cittadinanza", l'avviso e i moduli di partecipazione sono reperibili all'interno del sito web dell'Ente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Politiche Servizi Sociali al numero 0585/8271203 o tramite email a tirocinio@comune.montignoso.ms.it.