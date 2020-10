Anche Rifondazione della Toscana a Carrara alla giornata nazionale di mobilitazione per le Apuane

Altre notizie brevi

giovedì, 22 ottobre 2020, 13:55

"In questi giorni nessun esponente locale del PD riesce a fare i complimenti al suo partito, scelta incomprensibile dato che per una volta il partito è rimasto coerente" - inizia con una provocazione l'analisi del responsabile provinciale della Lega, Andrea Cella.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 19:49

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 ottobre, sono 258.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:54

“Il cammino al tempo di Covid 19”. Sarà incentrato su questo il convegno a distanza previsto per venerdì 23 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.30 e organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Regione Toscana, Associazione Europea delle Vie Francigene, Anci Toscana, Roma Congressi e Aggregazione Nord della Via...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:30

"In arrivo oltre 1,3 milioni per i Comuni di Massa Carrara", lo annuncia la presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Martina Nardi. "La Conferenza Stato-Città – spiega la deputata Pd di Massa Carrara - ha sbloccato risorse aggiuntive per i Comuni che sono stati colpiti più di altri dall'emergenza Covid.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 10:40

Altra iniziativa gratuita delle farmacie di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. I prossimi appuntamenti si svolgeranno venerdì 23 e sabato 24 ottobre e riguarderanno la salute dei piedi. L'obiettivo di queste giornate è fornire gratuitamente, a chi ne farà richiesta, una valutazione dello stato di salute dei...

martedì, 20 ottobre 2020, 21:24

Questo l’aggiornamento settimanale, a partire da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre 2020, sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 20 ottobre 2020, 18:19

"Finalmente da oggi sappiamo che il progetto di costruzione delle rampe e di ricostruzione del ponte di Albiano ad Aulla sono in via di ultima definizione. Questo significa che presto avremo la soluzione per la viabilità alternativa per le imprese e le famiglie di Albiano e che potremmo far iniziare il...

martedì, 20 ottobre 2020, 18:18

Sono iniziate oggi in Commissione Attività Produttive della Camera le audizioni riguardanti la vertenza Sanac. I primi ad essere ascoltati sono stati i sindacati in rappresentanza dei lavoratori interessati. "Ho ritenuto importante iniziare questo ciclo di audizione - spiega la presidente Nardi - per rendere noto ora a tutti i...

martedì, 20 ottobre 2020, 18:17

Visto l’alto numero di nuovi positivi al Covid, la ASL Toscana nord ovest informa che, fino all’entrata in servizio di tutti i 110 medici “scolastici” e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, opereranno per le attività correlate alla prevenzione anche i medici del lavoro, i medici della medicina dello...

martedì, 20 ottobre 2020, 10:24

"La situazione del lavoro in Toscana è difficilissima, ma diventerà drammatica se non verranno presi provvedimenti. Serve un intervento deciso e importante della Regione e serve subito." A dirlo è il segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce."È dal terzo trimestre dello scorso anno, ben prima del Covid dunque...