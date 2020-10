RisuonaItalia, anche a Massa il concerto per la Giornata Europea delle Fondazioni

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:16

“E’ stato un onore come sindaco e come amministrazione comunale aver partecipato alla Giornata Europea delle Fondazioni e all’evento “RisuonaItalia” che ha unito contemporaneamente oltre cinquanta città. Nel nostro caso, è stata l’ensemble del Liceo musicale Palma ad essere protagonista di questa giornata promossa nel nostro territorio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Giovani, cultura ed Europa sono stati i temi al centro di questa edizione e il concerto degli studenti – che combina la formazione, la musica come linguaggio comune, il sapere, l’integrazione - ha sicuramente colto l’obiettivo del progetto. La Fondazione sta conducendo un lavoro egregio sostenendo progetti pregevoli sul territorio apuano ed ha investito ed effettuato donazioni in vari settori dimostrandosi vicina alle istituzioni, alle strutture sanitarie, alle associazioni e sempre nell’interesse delle comunità. Una realtà sicuramente importante ed è un piacere che abbia scelto Massa come sede per questa giornata di riflessione”. Il sindaco Francesco Persiani ha assistito mercoledì mattina al concerto dell’Ensemble del Liceo musicale Palma che la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ha organizzato a Palazzo Ducale con il patrocinio e la collaborazione organizzativa della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa.

In occasione dell'ottava edizione della Giornata Europea delle Fondazioni, lanciata da Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe), l’organizzazione che riunisce le associazioni di fondazioni del continente, promossa da Acri con la media partnership di TGR Rai, si è tenuto anche a Massa, nella cornice di Palazzo Ducale, “RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità”, un concerto simultaneo di orchestre giovanili apertosi con l’esecuzione dell’Inno alla gioia, inno ufficiale della Ue. L'Orchestra di Fiati del Liceo Musicale Felice Palma di Massa, seguita dai professori Riccardo Figaia e Francesca Corsi, con la partecipazione del soprano Maria Simona Cianchi e il tenore Andrea Calce, ha eseguito un variegato repertorio spaziando da brani di musica lirica fino a brani di musica classica e pop.