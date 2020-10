Scomparsa della direttrice Elisabetta Tipo, cordoglio di Uilposte

domenica, 25 ottobre 2020, 11:23

"E' una giornata di lutto per la comunità e il nostro sindacato: la scomparsa di Elisabetta Tipo, direttrice dell'ufficio postale di Podenzana e Montedivalli, lascia un vuoto enorme. Ci stringiamo al dolore della famiglia in questo momento di sofferenza. Elisabetta era iscritta della Uilposte da moltissimi anni: la ricordiamo con immenso affetto". E' il messaggio di cordoglio che invia il segretario provinciale della Uilposte, Paolo Lippi, anche a nome di tutta la segreteria del sindacato. "Una persona amata e apprezzata, per le sue doti umane e professionali – conclude Lippi – di cui tutti certamente sentiremo la mancanza".