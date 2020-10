Coronavirus: 143 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest, 16 contagi in provincia

Altre notizie brevi

sabato, 10 ottobre 2020, 18:52

“Non è in discussione la professionalità di chi sarà incaricato, (ci mancherebbe massimo rispetto), ma l’opportunità di destinare in questo momento di difficoltà per tante famiglie una somma di 35 mila euro per un addetto alla comunicazione digitale, figura da affiancare ad un portavoce già incaricata dal Sindaco di Carrara.

sabato, 10 ottobre 2020, 17:54

La Consulta comunale dello sport, ovvero l'amministrazione comunale in accordo con le varie associazioni di promozione sportiva e federazioni che ne fanno parte, riunitasi nei giorni scorsi ha deciso di rinviare “Massa è in forma”, la manifestazione dedicata alla promozione delle attività sportive, dilettantistiche e ludico-ricreative che si dovrebbe svolgere...

sabato, 10 ottobre 2020, 13:54

Emessa allerta codice giallo per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti dalle ore 22 di sabato 10 ottobre alle ore 23,59 di domenica 11 ottobre.

venerdì, 9 ottobre 2020, 18:44

L’assessore al sociale Amelia Zanti ,esponente della lista Amministrare Massa Persiani sindaco, comunica che anche quest’anno dal 23 settembre è partito il servizio di O.S.E. in presenza per gli alunni degli istituti in carico alla amministrazione comunale.Quest’anno la presenza di questi operatori ha una particolare rilevanza in quanto sappiamo che...

venerdì, 9 ottobre 2020, 18:43

Sono 12 i casi di positività al Covid-19 accertati oggi nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul...

venerdì, 9 ottobre 2020, 18:21

A causa della graduale recrudescenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19 nel nostro Paese le amministrazioni locali delle Province di di Massa-Carrara E Lucca hanno deciso che gli appuntamenti di domenica, 11 ottobre, della campagna di protezione civile IO NON RISCHIO a Fivizzano e a Castelnuovo Garfagnana, saranno trasformati da piazza...

venerdì, 9 ottobre 2020, 18:19

E' raccontata attraverso le riflessioni della sua ultima giovane compagna, Jeanne Hébuterne, la vita del grande pittore e scultore livornese nel documentario "Maledetto Modigliani", d che sarà al cinema Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici il 12, 13, 14 ottobre.

venerdì, 9 ottobre 2020, 15:29

Dei circa 500 mila vaccini antinfluenzali a disposizione nel territorio della Asl Toscana nord ovest, ben 14 mila sono destinati agli operatori sanitari.

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:54

C’era anche la Comunità del Cibo di Crinale 2040 sabato 3 ottobre scorso, in occasione del convegno “Via Longobarda. Percorsi e racconto di un territorio tra passato e futuro”, organizzato da Parchi del Ducato e promossa da Comune di Felino e Gal del Ducato.

venerdì, 9 ottobre 2020, 13:48

Sono in fase di distribuzione nelle farmacie dei cinque ambiti territoriali le dosi di vaccino per la campagna antinfluenzale 2020-2021, che sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest parte da lunedì 12 ottobre.