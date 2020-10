Sospesi i prelievi di sangue all'utenza esterna da lunedì 2 a mercoledì 4 novembre in tutti i punti prelievo della provincia di Massa e Carrara

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:03

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che, a seguito di un importante rinnovamento della strumentazione presente nei laboratori analisi dell'ospedale Apuane di Massa, dell'ospedale di Pontremoli e di Fivizzano, sarà momentaneamente sospesa l'attività di diagnostica e di laboratorio da lunedì 2 a mercoledì 4 novembre 2020.

L'attività di diagnostica e di laboratorio sarà comunque garantita per i pazienti ospedalieri ricoverati, nonché per gli utenti esterni in urgenza, i malati oncologici e quelli inseriti nei percorsi TAO.

L'attività riprenderà regolarmente giovedì 5 novembre.