"Sotto il cielo di Zanzibar", la vita di due donne sull'isola tropicale

Altre notizie brevi

giovedì, 22 ottobre 2020, 18:14

Secondo il Sistema Informativo Excelsior1 nel 2019 quasi un dipendente su tre ricercato dalle imprese toscane che assumono era difficile da trovare, o perché mancavano le giuste competenze o perché non vi erano candidati. Nel 2020, la situazione non sembra migliorare.

giovedì, 22 ottobre 2020, 18:09

Nicola Biglioli Vice-Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani: Oggi si è tenuto, in Piazza Aranci a Massa, un incontro del Pd sulle decisioni di Giani in relazione alla Giunta regionale. Dal punto di vista politico una questione interna ai democratici ma dal punto di vista pratico un assembramento. Mentre a Roma si governa a...

giovedì, 22 ottobre 2020, 13:55

"In questi giorni nessun esponente locale del PD riesce a fare i complimenti al suo partito, scelta incomprensibile dato che per una volta il partito è rimasto coerente" - inizia con una provocazione l'analisi del responsabile provinciale della Lega, Andrea Cella.

giovedì, 22 ottobre 2020, 12:42

Sabato prossimo a Carrara alla giornata di mobilitazione contro la devastazione delle Apuane, del lavoro, ambiente e futuro. "La giornata di mobilitazione a Carrara sabato prossimo 24 ottobre - afferma Partito della Rifondazione Comunista - Toscana - contro la devastazione delle Apuane è un paradigma perfettamente utile e necessario anche...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 19:49

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 ottobre, sono 258.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:54

“Il cammino al tempo di Covid 19”. Sarà incentrato su questo il convegno a distanza previsto per venerdì 23 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.30 e organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Regione Toscana, Associazione Europea delle Vie Francigene, Anci Toscana, Roma Congressi e Aggregazione Nord della Via...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:30

"In arrivo oltre 1,3 milioni per i Comuni di Massa Carrara", lo annuncia la presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Martina Nardi. "La Conferenza Stato-Città – spiega la deputata Pd di Massa Carrara - ha sbloccato risorse aggiuntive per i Comuni che sono stati colpiti più di altri dall'emergenza Covid.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 10:40

Altra iniziativa gratuita delle farmacie di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. I prossimi appuntamenti si svolgeranno venerdì 23 e sabato 24 ottobre e riguarderanno la salute dei piedi. L'obiettivo di queste giornate è fornire gratuitamente, a chi ne farà richiesta, una valutazione dello stato di salute dei...

martedì, 20 ottobre 2020, 21:24

Questo l’aggiornamento settimanale, a partire da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre 2020, sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 20 ottobre 2020, 18:19

"Finalmente da oggi sappiamo che il progetto di costruzione delle rampe e di ricostruzione del ponte di Albiano ad Aulla sono in via di ultima definizione. Questo significa che presto avremo la soluzione per la viabilità alternativa per le imprese e le famiglie di Albiano e che potremmo far iniziare il...