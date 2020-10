SP 4 Antona: efficace l’aggiudicazione dei lavori alla curva del Biancolino (Massa)

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:30

L’aggiudicazione della gara c’era stata a settembre: adesso, dopo le verifiche di legge è arrivato anche l’atto, da parte del dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara, che dà l’ok definitivo (in termini tecnici si parla di efficacia) alla assegnazione dei lavori alla ditta Tecnopali Apuana di Massa per realizzare le opere del primo lotto per il ripristino del movimento franoso alla curva del Biancolino, lungo la Sp 4 di Antona, nel Comune di Massa.

L’intervento riguarda lavori di messa in opera di sostegno di micropali e tiranti, del cordolo guardavia e della regimazione delle acque

Per arrivare all’apertura del cantiere rimane adesso un ultimo passaggio: la firma del contratto in calendario a inizio novembre.

Come si ricorderà la Provincia, non avendo risorse a sufficienza nel bilancio, aveva fatto richiesta alla Regione Toscana, all’interno del Dods 2020, il documento operativo che annualmente definisce finalità e obiettivi di intervento per la difesa del suolo sulla base della legge regionale 80 del 2015, ottenendo un finanziamento nel mese di febbraio 2020 di circa 104 mila euro suddiviso in due tranche tra le annualità 2020 e 2021.

Nell’aprile di quest’anno l’ente di Palazzo Ducale ha quindi provveduto ad approvare il progetto esecutivo, che aveva precedentemente finanziato, e ad avviare la procedura di gara.

A seguito del ribasso d’asta il costo complessivo ammonta a circa 85 mila euro.