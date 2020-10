"The Rossellinis" al Garibaldi Carrara

sabato, 24 ottobre 2020, 23:50

Dopo il grande successo ottenuto alla 35. Settimana Internazionale della Critica di Venezia dove è stato presentato come evento speciale, arriva al cinema Garibaldi Carrara solo il 27, 28 ottobre "The Rossellinis" di Alessandro Rossellini, Roberto Rossellini è stato un genio del cinema e un padre spiccatamente anticonformista. I suoi amori hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, scandalizzando la rigida morale degli anni Cinquanta e dando alla luce una famiglia numerosa, orgogliosamente multietnica e decisamente allargata. Alessandro, primo nipote del grande regista, ha avuto una carriera traballante da fotografo e un lungo passato di tossicodipendenza. Come primo nipote di un genio, non si sente all'altezza del cognome. Decide così di girare a 55 anni il suo primo film, affrontando con ironia la saga dei Rossellini e obbligando i parenti sparsi in tutto il mondo a un'impossibile terapia familiare davanti alla macchina da presa.IN THE ROSSELLINIS si trovano così le testimonianze di Renzo, Robin, Isabella, Ingrid, Gil e Raffaella Rossellini che Alessandro guida on the road in un racconto intimo e ironico capace di appassionare lo spettatore.



PUOI ACQUISTARE IL TUO BIGLIETTO ONLINE DAL NOSTRO NUOVO SITO www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it sistema di biglietteria presso le rispettive sale. OPPURE DIRETTAMENTE ALLA CASSA NEGLI ORARI DI APERTURA O TELEFONICAMENTE ALLO 0187/24422 ( dalle 17.00 alle 20.00)ORARI SPETTACOLO : martedì 27 ottobre ore 17.00-19.00 mercoledì 28 ottobre ore 17.00-19.00