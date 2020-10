Trofeo Buffoni: presentate stamani le sette maglie ufficiali della gara

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:45

Tutto è pronto per la 51ª edizione del Trofeo Buffoni, la gara ciclistica internazionale juniores, che anche quest'anno correrà senza sosta davanti a sportivi, famiglie e curiosi di ogni età.

Sette le maglie ufficiali della competizione sportiva più attesa a Montignoso presentate stamani a Villa Schiff, domenica infatti è in programma il fischio di inizio della gara dal ponte del fiume Versilia con 160 atleti e le rappresentanze del Comune di Montignoso e il Comune di Forte dei Marmi.

Ci sarà la maglia del vincitore del Trofeo Buffoni, quella per il circuito della Versilia e ancora, la maglia cronoscalata Fortezza, traguardi volanti del circuito Cinquale, traguardi volanti del circuito Fortezza, giovane primo classificato e infine la maglia dedicata al campione Marco Pantani che sarà vinta dall'atleta che impiegherà meno tempo a scalare il percorso dal ponte del Bottaccio alla Fortezza.

«Un'organizzazione straordinaria a cui vanno tutti i miei ringraziamenti – ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti accanto al Delegato allo Sport Cristiano Orsi, al Comandante della Polizia Municipale Mazzino Martinelli e alla Resposnabile Nadia Bellè – ci siamo impegnati senza sosta accanto ai promotori del Buffoni perchè fino all'ultimo abbiamo sperato che questa manifestazione potesse realizzarsi, anche in questa fase così delicata. Non è stato facile, realizzare il trofeo significa mettere in moto una macchina enorme tra gestione della manifestazione sportiva e sicurezza e il fattore emergenza Covid19 ha reso tutto ancor più complesso. Ma alla fine eccoci, il 51esimo Buffon ci sarà, non si fermerà e credo che questa edizione rimarrà nella memoria di tutti in modo indelebile».

«La partenza è fissata alle 9.30 – spiega Fabio del Giudice Presidente del Trofeo – quaranta le squadre concorrenti nel circuito della mattina, stiamo parlando dei ciclisti e degli atleti tra i più forti a livello nazionale, saranno presenti il campione europeo, il campione italiano in linea, il campione italiano cronometro e big a livello regionale: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Presente anche il Commissario Tecnico della nazionale italiana di ciclismo e la vicepresidente delle FCI Daniela Isetti».

Nel pomeriggio, con partenza alle 14.15, la cronometro individuale, i ciclisti partiranno uno alla volta da Cinquale per arrivare alla Fortezza, potranno partecipare 60 atleti ovvero i 20 migliori classificati del mattino più un rappresentante di ogni squadra scelto dal proprio direttore sportivo.

Novità assoluta di questa edizione? «Il Buffoni tornerà in mezzo alle Capanne - spiega Fabio del Giudice – è dal 1985 che la gara non attraversava il centro della città, è un ritorno alle origini». Infine le premiazioni alle 16.30 alla Fortezza.

«La misure di sicurezza e il distanziamento anticontagio da Covid19 verrà mantenuto lungo tutti i circuiti e monitorato dalla Polizia Municipale – conclude il Sindaco – in questo modo sarà possibile seguire gli atleti nel corso della gara». Capitolo viabilità. In occasione della gara le strade comunali ricadenti nel percorso di Cinquale, Via IV Novembre, Via Gramsci, Viale Marina (tra i due viali) saranno chiuse indicativamente dalle ore 08.30 alle ore 12.00. Nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.30 saranno completamente chiuse al traffico anche le seguenti strade: Via Gramsci, Viale Marina, Via Roma, Via Palatina.